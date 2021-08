ASV Siegendorf kämpft den SV Leithaprodersdorf nieder

Details Samstag, 07. August 2021 07:15

Der Leithaprodersdorfer Trainer Peter Benes hattes es befürchtet, als er die Auslosung zur Saison 2021/22 der Burgenlandliga sah, dass es ein harter Beginn für seine Mannschaft werden könnte. Nachdem es gegen Pinkafeld eine knappe unglückliche Niederlage gegeben hat, kam nun der Titelaspirant Nr.1, der ASV Siegendorf in die Leitharena. Nach einer offenen, spannenden Partie auf Augenhöhe gab es ein 1:2 und die Hausherren stehen wieder mit leeren Händen da.

Massenhaft vergeigte Torchancen in Halbzeit eins

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse, über 700 Zuschauer wollten die Begegnung sehen, begannen beide Mannschaften mit einem herzerfrischenden Offensivfußball, wobei die Hausherren die erste Torchance hatten, aber Dejan Lukic konnte das Leder aus ca. 7 Meter Entfernung mit dem Kopf nicht im Tor unterbringen. Ein paar Minuten später machte er es besser, als Filip Chromy auf der rechten Seite in den Strafraum eingedrungen ist, sein Pass kommt zu Dejan Lukic und der fackelte nicht lange und netzte zur 1:0 Führung ein. (24.) Aber die Freude für die Heimischen währte nicht lange, denn in der 27. Minute war Tomislav Ivanovic zur Stelle, überlupfte den Goalie der Hausherren und es stand 1:1. Die Begegnung blieb weiterhin spannend mit mehr Torchancen für die Kühbauer-Elf, Tomislav Ivanovic, Christian Stanic und Ivan Kovacec vergaben die besten Torchancen, so dass mit dem Remis die Seiten gewechselt wurden.

Die Gäste werden spielbestimmender

Gleich nach dem Pausenpfiff hatte die Leithaprodersdorfer eine sehr gute Torchance durch Patrick Mozelt, der aber den Ball von der Fünfmeterlinie über das Tor knallte. Ab der 60. Minute wurden die Gäste spielbestimmender und hatten wieder eine große Tormöglichkeit, als Christian Stanic allein vor dem Goalie der Hausherren, Manuel Kassal scheiterte. In der 65. Minute hatte Josef Kühbauer ein glückliches Händchen, als er Florian Frithum einwechselte und der bedankte sich dafür mit einem Kracher von 20 Metern, der unhaltbar im Tor der Einheimischen einschlug. (82.)

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen, die haben wie schon in der letzten Woche alles gegeben, heute vielleicht mit noch mehr Einsatz und Biss, wir haben dem Titelaspiranten einen heroischen Kampf geboten, stehen aber nun wieder mit leeren Händen da.“

Die Besten: Der Mannschaft gebührt ein Pauschallob

Josef Kühbauer, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Torchancen liegen gelassen, aber im gesamten bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden.“

Die Besten: Tomislav Ivanovic (ST), Sebastian Drga (M).

rup

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!