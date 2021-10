Heimsieg: Kohfidisch stoppt Talfahrt

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 10:47

In dieser Begegnung der Burgenlandliga traf mit Kohfidisch die schwächste Verteidigung auf den nicht besonders schussgewaltigen ASK Klingenbach. Ein Favorit war vor diesem Spiel nicht auszumachen, sodass die Tagesform entscheiden wird, wer als Sieger vom Platz gehen wird. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Hausherren hatten nach einer ausgeglichenen Partie die drei Punkte auf ihrem Konto und machten in der Tabelle einen Schritt nach oben.

Zerfahrener Beginn beider Mannschaften

In einer umkämpften Partie wurde es in der ersten 15 Minuten selten gefährlich für die Torhüter beider Teams. In dieser für Kohfidisch sehr wichtigen Begegnung begann das Spiel aufgrund der vorhandenen Nervosität ziemlich zerfahren, keine schönen Spielzüge oder Kombinationen waren zu sehen. In der 15. Minute fiel aber doch ein Treffer, Nik Wukitsevits zirkelte einen Corner mit dem linken Fuß maßgerecht in den Strafraum der Gäste, der abgewehrte Eckball kam zu Balint Nyirö und der beförderte das Leder über die Torlinie zur 1:0-Führung für die Hausherren. 15 Minuten später hatten die Kohfidischer die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, aber Nik Wukitsevits scheiterte alleinstehend vor Goalie Stefan Schuller. Auch die Gäste kamen zu ihren Torchancen, in Minute 21 knallte Alexander Hofleitner das Leder an die Latte, einige Minuten später zeichnete sich der heimische Tormann David Kraft aus, als er dreimal in einer Strafraumszene den Ball vor den gegnerischen Stürmern abwehren konnte und so den Ausgleich verhinderte. Mit der knappen 1:0-Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach drängte auf den Ausgleich

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste einige gute Torchancen, unter anderem durch Frantisek Lady, der sie aber nicht verwerten konnte. Ab der 60. Minute wurden die Gäste schwächer, es fehlten plötzlich die Spielzüge, es wurde nur mehr mit hohen Bällen in den gegnerischen Strafraum agiert, die aber kein zählbares Ergebnis brachten. Die Hausherren wurden im Laufe der zweiten Halbzeit immer stärker, konnten aber ihre Feldüberlegenheit nicht in Tore ummünzen. Mit diesem Sieg machte Kohfidisch einen Sprung auf den 10. Tabellenplatz.

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Für neutrale Zuschauer war es ein schönes Spiel, ab und zu etwas ruppig in den Zweikämpfen, es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Die Besten: Balint Nyirö (V) Stefan Gaal (V).

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Nach dem 0:1 sind wir besser ins Spiel gekommen, waren aktiver und haben den Kampf angenommen. Bis zum Pausenpfiff hatten wir etliche Tormöglichkeiten vorgefunden, aber die Chancen wurden zu leichtfertig vergeben. Für uns war es aufgrund der vorhandenen Torchancen eine unglückliche Niederlage.“

