Kohfidisch mit erstem Punktegewinn im Frühjahr gegen SpG Oberwart/Rotenturm

Die Frühjahrssaison in der Burgenlandliga hat für den ASK Kohfidisch alles andere als optimal begonnen, das erste Spiel der Rückrunde wurde coronabedingt bereits zweimal abgesagt, gegen das Tabellenschlusslicht Oberpetersdorf/Schwarzenbach verlor man 2:5 und nun stand der Tabellenzweite, die SpG Oberwart/Rotenturm, vor den Toren. Die Mannen um Trainer Lukas Poglitsch zeigten eine große Einsatzbereitschaft und Moral und knöpften dem Tabellenzweiten so einen Punkt ab.

Oberwart bestimmte das Spielgeschehen

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse setzten die Gäste von Beginn an die Heimischen unter Druck und wollten so schnell wie möglich in Führung gehen. Aber das Gegenteil passierte, die Hausherren ging durch einen Elfmeter, den Julian Binder in der 35. Minute souverän verwandelte, mit 1:0 in Führung. Somit war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Die Gäste hatten etliche Torchancen, unter anderem durch Noel Kustor, Thomas Herrklotz und Lukas Zapfel, ließen diese aber leichtfertig liegen. Oberwart haderte mit der Leistung von Schiedsrichter Manuel Gregorits, der bei elfmeterreifen Fouls nicht auf den Punkt zeigte. So wurden mit der überraschenden 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Die Gäste dominierten weiterhin das Spiel

Als die Auswärtigen weiter den Druck erhöhten, fiel in der 50. Minute der Ausgleich, bei einem Pressball war Lukas Zapfel der Sieger und der Ball landete im Tor der Einheimischen zum 1:1-Ausgleich. Nachdem Lukas Zapfel im Strafraum gefoult wurde, blieb der Pfiff des Schiedsrichters abermals aus. Im Gegenzug kamen die Hausherren, wieder durch Julian Binder, zur 2:1-Führung (67.). Nur sechs Minuten später der erneute Ausgleich der Hotwagner-Truppe durch den eingewechselten Simon Radostits, der eine sensationelle Einzelleistung zeigte - nun stand es 2:2. Kurze Zeit später vergab Thomas Herrklotz eine hundertprozentige Torchance, auch die Hausherren hatten eine hochkarätige Torchance, welche aber von Marcel Kene vergeben wurde, sodass es schlussendlich beim 2:2-Endergebnis blieb.

Stimmen zum Spiel

Lukas Poglitsch, Trainer ASKÖ Kohfidisch:

„Oberwart hatte mehr Spielanteile, aber wir sind taktisch gut gestanden und aus meiner Sicht war das Unentschieden verdient. Unsere Spielanlage war auf Defensive und Konterspiel ausgerichtet und das hat hervorragend funktioniert.“

Die Besten: Julian Binder (ST), Florian Csencsits (M)

Peter Lehner, sportlicher Leiter SpG Oberwart/Rotenturm:

„Wir waren die dominante Mannschaft und haben viel zum Spiel beigetragen, Kohfidisch hat in der ersten Halbzeit, abgesehen vom Strafstoß, unser Tor nur aus der Entfernung gesehen. In der zweiten Spielhälfte eine spielentscheidende Szene, Lukas Zapfel wird im Strafraum der Hausherren gefoult, wieder blieb der Pfiff vom Schiedsrichter aus und im Gegenzug kassierten wir das 1:2. Nur wir haben das Spiel gemacht und sind dafür nicht belohnt worden.“

Die Besten: Elias Jandrisevits (V), Simon Radostits (M), Lukas Zapfel (M)