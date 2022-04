Parndorf grüßt weiterhin von der Tabellenspitze: 3:0-Sieg in Klingenbach

Details Sonntag, 03. April 2022 12:15

Für den ASKÖ Klingenbach wartete nach Siegendorf die nächste schwere Aufgabe in der 20. Runde der Burgenlandliga. Der in der Fremde noch ungeschlagene Leader SC/ESV Parndorf 1919 macht im Grenzlandstadion seine Aufwartung und nur mit einem vollen Erfolg kann er die Tabellenspitze verteidigen. Der Leader gab sich keine Blöße und fertigte die Hausherren mit 3:0 ab.

Zäher Beginn der ersten Halbzeit

Trotz der eisigen Temperaturen waren an die 270 Zuschauer in das Grenzstadion gekommen, um den Tabellenführer Parndorf zu sehen. Beide Mannschaften kamen nur schwer in die Gänge, Torraumszenen blieben Mangelware. In der 24. Minute ein Outeinwurf, David Dornhackl schlug den Ball in Richtung Mittellinie, dort war der pfeilschnelle Matús Mikus positioniert, eine gekonnte Ballannahme, er entkam der Verteidigung der Heimischen und steuerte allein auf Goalie Stefan Schuller zu. Mit einem sehenswerten Lupfer vollstreckte er zum 1:0 für die Gäste. Es gab weitere gute Kombinationen beider Mannschaften, aber der letzte Pass fand keinen Abnehmer, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Auswärtigen die Seiten gewechselt wurden.

Kaum Torraumszenen in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit begannen beide Mannschaften verhalten, es gab für Hüben wie Drüben ein paar Halbchancen, die aber keine Resultatsveränderung brachten. In der 79. Minute dann das 2:0 für die Hafner-Truppe, der in der Halbzeit eingewechselte Daniel Gruber schloss nach einer guten Aktion einen Angriff mit seinem Treffer ab. Fast mit dem Schlusspfiff war es Peter Trimmel, der nach einem Getümmel im Strafraum am schnellsten reagierte und den Ball im Gehäuse der Heimischen unterbrachte. Dieser Sieg für Parndorf war ein weiterer Mosaikstein für den Aufstieg in die Regionalliga Ost.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben zeitweise gut verteidigt, kaum Torchancen zugelassen, aber nach vorne hat uns die Luft gefehlt, geschuldet dem Trainingsrückstand, den einige genesene Spieler hatten. Die 0:3-Niederlage war eine Spur zu hoch, wenn man das Spiel als gesamtes betrachtet, aber der Sieg der Parndorfer geht in Ordnung.“

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919:

„Wir waren in der ersten Halbzeit spielerisch gut und waren sehr präsent. Wir wussten, dass es in Klingenbach nicht leicht wird, zu gewinnen, aber wir haben eine solide Leistung gezeigt und verdient gewonnen.“

Die Besten: Christian Haider (V), Peter Trimmel (V)