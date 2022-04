3:0-Auswärtssieg: Siegendorf lässt in Güssing nichts anbrennen

Details Sonntag, 03. April 2022 12:22

In diesem Meisterschaftsspiel der 20. Runde in der Burgenlandliga empfing der SV Güssing die Mannschaft der Stunde, den ASV Siegendorf. Nach Pinkafeld hatte man nun den nächsten Kapazunder als Gegner, man wollte mit einem couragierten Auftreten dem ASV den Wind aus den Segeln nehmen. Dieses Vorhaben klappte so nicht - der Titelaspirant aus Siegendorf prolongiert seine Siegesserie, verlässt das VULCOLOR-Stadion mit einem 3:0-Erfolg und bleibt Leader Parndorf auf den Fersen.

Verhaltener Beginn beider Mannschaften

Viele Fans waren bei dieser Witterung nicht in das VULCOLOR-Stadion gekommen, um den Titelaspiranten aus Siegendorf zu sehen. In den ersten 25 Minuten war es ein verhaltenes Spiel der Gäste, ein richtiges Kombinationsspiel wollte nicht gelingen. In der 28. Minute dann das 1:0 für die Auswärtigen, als sich nach einem gelungenen Zusammenspiel Simon Buliga energisch im Strafraum der Hausherren durchsetzte, sein zielgenauer Stanglpass erreichte Paulo Heimo Jani, der nur noch vollenden musste. Neun Minuten später war wieder Simon Buliga der Vorbereiter, der mit einem Pass in die Tiefe wiederum Paulo Heimo Jani in Szene setzte. Dieser bedankte sich mit dem 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Maximilian Mayer für Güssing eine gute Torchance, auf 1:2 zu verkürzen, aber das Leder wurde vom guten Torwart der Gäste, Sebastian Gessl, souverän gehalten. So wurden mit der 2:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Güssing hielt das Spiel streckenweise offen

In der zweiten Halbzeit ließen es die Hausherren gemächlicher angehen, kamen aber trotzdem zu einigen Torchancen. In der 88. Minute machte der Spieler des Tages, Simon Buliga, der sich nach zwei Assists mit dem Treffer zum 3:0 selbst belohnte, endgültig den Deckel darauf.

Stimmen zum Spiel

Christoph Herics, Trainer SV Güssing:

„Siegendorf hat Regionalliganiveau, das hat man ganz deutlich gesehen. In der zweiten Halbzeit haben wir für eine lange Zeit unser Tor dichtgehalten, schlussendlich war gegen diesen übermächtigen Gegner nichts zu holen. Mein Spruch 'Manchmal gewinnt man und manchmal man lernt man'. Meine junge Mannschaft hat mit großem Engagement beherzt gespielt, dafür möchte ich sie loben.“

Marek Kausich, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir sprechen nicht von einer Siegesserie, sondern wir fangen bei jedem Spiel bei null an, das passt besser zu der Situation. Es wird immer schwieriger für uns werden zu gewinnen, jede Mannschaft passt sich unserer Spielweise an, Güssing stand oft mit zehn Mann in der Verteidigung und versuchte, es uns so schwer als möglich zu machen. Es läuft zurzeit gut, aber dahinter steckt viel Arbeit. Das einzige Manko meiner Mannschaft war das Auslassen hochkarätiger Torchancen.“

Der Beste: Simon Buliga (ST)