Der SC Pinkafeld schlägt den ASK Klingenbach zum Rückrunden-Auftakt

Details Sonntag, 05. März 2023 10:01

Eine echt spannende Begegnung erwartete die Zuseher im Grenzstadion Klingenbach, in dem die Hausherren im ersten Spiel der Rückrunde der Burgenlandliga den SC Pinkafeld empfangen haben. Im Herbst konnte der ASK Klingenbach mit einem 2:1 Auswärtssieg überraschen, dieses Mal drehten die Schützlinge von Trainer Monschein den Spieß um und entführten die drei Punkte aus Klingenbach und kletterten auf den vierten Tabellenplatz empor.

Ausgeglichene erste Spielhälfte

Die knapp 200 Zuschauer kamen in der Hoffnung, von den beiden Mannschaften ein gutes Fußballspiel zu sehen. Sie wurden aber enttäuscht, denn die Platzverhältnisse ließen kein gutes Kombinationsspiel zu. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass der Führungstreffer der Gäste in der 23. Minute aus einer abgerissenen Flanke von Hannes Gamperl mit Windunterstützung entstand. In der 34. Minute bekamen die Hausherren von Schiedsrichter Naim Maxharri einen fragwürdigen Penalty zugesprochen, den der Goalgetter der Hausherren, Alexander Hofleitner, souverän zum 1:1 verwandelte. Nach dem Anstoß der Gäste ging Alexander Hofleitner zu ungestüm in einen Zweikampf, dafür bekam der die Gelb-Rote Karte, da er schon mit Gelb vorbelastet war und er durfte vorzeitig zum Duschen gehen. Für die Einheimischen bedeutete der Ausschluss, dass man 55 Minuten lang in Unterzahl spielen musste. Bis zur Pause gab es keine nennenswerten Aktionen, sodass mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt wurden.

Klingenbach trotz Unterzahl überlegen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit legten die Gäste so richtig los und kamen in der 50. Minute durch ihren Goalgetter David Korherr zur 2:1 Führung, als eine hohe Flanke hinter die Abwehrreihe der Hausherren kam und er im zweiten Anlauf Goalie Stefan Schuller bezwingen konnte. Ab diesem Zeitpunkt warfen die Klingenbacher trotz Unterzahl alles nach vorn, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, hatten auch ihre Torchancen, die sie aber nicht verwerten konnten. In der Nachspielzeit, Trainer Wolfgang Hatzl hatte auch seinen Tormann in den gegnerischen Strafraum beordert, kam der Ball zu Jura Stimac und der hatte keine Mühe, das Leder im verwaisten Tor der Einheimischen zum 3:1 Endstand unterzubringen.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Das Spiel ist nicht so gelaufen, wie wir uns es vorgestellt hatten, wir haben uns von der Aggressivität der Pinkafelder den Schneid abkaufen lassen, sind nicht ins Spiel gekommen. Die spielentscheidende Szene war der Platzverweis von Alexander Hofleitner, dadurch mussten wir eine lange Zeit in Unterzahl agieren. In der Halbzeitpause habe ich umgestellt, mit dem Ergebnis, dass wir Pinkafeld in ihrer eigenen Spielhälfte zurückgedrängt haben und auch Tormöglichkeiten vorfanden.“

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war schwierig, auf diesem Platz ein normales Spiel aufzuziehen, der war einfach nur holprig, danach mussten wir unser Spiel ausrichten. Ein gutes Kombinationsspiel war einfach nicht möglich. Die Elfmeterentscheidung vom Schiedsrichter gegen uns war äußerst fragwürdig.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei