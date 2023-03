Klingenbach siegt mit 4:1 gegen Horitschon

Details Samstag, 18. März 2023 10:19

Am Freitagabend traf in der 18. Runde der Burgenlandliga der ASK Klingenbach auf den ASK Horitschon. Die Hausherren haben sich nach der Auftaktniederlage wieder erholt und fertigten Schattendorf mit 5:0 ab. Horitschon startete mit einem Sieg in die Rückrunde, verlor aber das letzte Spiel. In dieser Begegnung sah es lange Zeit nicht nach dem deutliche 4:1 Sieg der Einheimischen aus, erst der Platzverweis von Andreas Spadt brachte die Hausherren zu einer leichten Überlegenheit, am Ende der Begegnung spielten die Gäste auf Alles oder nichts und kassierten noch drei Gegentreffer.

Kaum Torchancen in der ersten Halbzeit

Gleich von Beginn an entwickelte sich eine schnelle, actionreiche Partie, beide Mannschaft spielten mit einem hohen Pressing, was aber auf Kosten der spielerischen Qualität gegangen ist. Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie mit sogenannten Halbchancen auf beiden Seiten. In der 42. Minute musste Jan Kovac, Horitschon, mit einer Knöchelverletzung das Spielfeld verlassen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Späte Tore zum Sieg

In der 52. Minute schickte Schiedsrichterin Kathrin Huber den Horitschoner Andreas Spadt mit der Gelb-Roten-Karte vorzeitig zum Duschen. Es dauerte aber bis zur 65. Minute, ehe die Hausherren die nummerische Überlegenheit auch in Tore ummünzen konnten, als Erich Petrilak nach einem Eckball zum Schuss kam und zum 1:0 einnetzte. Aber die Gäste steckten nicht auf, sondern kamen ihrerseits zu guten Tormöglichkeiten, aber es musste ein Penalty für den Ausgleich herhalten, den Sebastian Trenkmann souverän zum 1:1 verwandelte. Die Einheimischen erhöhten den Druck auf das gegnerische Tor und bei den Einwechselungen hatte Trainer Wolfgang Hatzl ein glückliches Händchen, alle drei neu in die Mannschaft gekommen Spieler erzielten einen Treffer. Julian Kröss in der 83. Minute mit einem satten Schuss die 2:1 Führung, fünf Minuten später Marco Laubner aus circa 30 Meter mit einem Volleyschuss über den Goalie zum 3:1 und in der Nachspielzeit war es Frantisek Lady, der den 4:1 Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch, so ehrlich muss man sein. Es war ein hart umkämpfter Sieg gegen eine starke Horitschoner Mannschaft, die taktisch gut eingestellt war und uns alles abverlangt hat.“

Wilhelm Leser, Trainer ASK Horitschon:

„Ich bin heute echt enttäuscht, aber nicht von meiner Mannschaft, sondern vom Fußball insgesamt. Meine Mannschaft hat heute eine ausgezeichnete Leistung gezeigt, wir waren die bessere Mannschaft und Schiedsrichterin Kathrin Huber hat mit ihrer schlechten Leistung zu unserer Niederlage beigetragen, alle ihre Entscheidungen hat sie gegen uns gepfiffen.“

