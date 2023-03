Derbysieg: Sankt Margarethen entführt drei Punkte aus Klingenbach

Details Sonntag, 26. März 2023 11:53

Die beiden kampfstarken Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, der ASK Klingenbach und der SV Sankt Margarethen kreuzten am Samstagnachmittag zum Meisterschaftsspiel der 19. Runde in der Burgenlandliga die Klingen. Der Sieger dieser Begegnung konnte seine Position im oberen Tabellendrittel festigen. In einer spannenden Begegnung hatten die Gäste das bessere Ende für sich und gewannen mit 2:1.

Offensiver Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften kamen mit offenem Visier auf das Spielfeld und starteten sofort einen guten Angriffsfußball, in der achten Minute, ein schön vorgetragener Angriff über etliche Stationen kam zu Philipp Grafl und der fackelte nicht lange herum und netzte zur 1:0 Führung für die Hausherren ein. Kurz darauf hatten die Hausherren eine Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, aber der Kopfball von Franz Paul Jagschitz ging an die Latte. Die Gäste hatten durch Thomas Jusits eine gute Tormöglichkeit, aber er konnte diese nicht nutzen. Ab der 20. Minute kamen nun die Gäste besser ins Spiel und erzielten auch zwei Tore: das erste Tor nach einem sehenswerten Angriff auf der linken Seite, der Stanglpass wird von Martin Weixelbaum in die Mitte gespielt und dort steht Mario Wenzl goldrichtig und schiebt das Leder ins leere Tor zum 1:1 Ausgleich. Das zweite Tor leitete Elias Schmidl mit einem Loch-Pass zu Ernest Grvala ein und der hatte keine Mühe, den Tormann der Gastgeber zu überlupfen und das Spielgerät im Kasten der Heimischen unterzubringen. Kurz vor diesem Treffer der Gäste hatte Phillip Grafl die erneute Führung für die Heimischen vor den Füßen, aber er vergab diese hochkarätige Torchance. Mit der knappen 2:1 Führung der Auswärtigen wurden die Seiten gewechselt.

Torlose zweite Halbzeit

In der zweiten Spielhälfte übernahmen die Hausherren sofort das Kommando auf dem Platz und berannten das Tor der Auswärtigen. Die Lederer-Truppe beschränkte sich nun auf Defensivarbeit, richtete ein Bollwerk vor dem eigenen Tor ein, welches die Hausherren nicht überwinden konnten.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„In der Anfangsphase waren wir die bessere Mannschaft und haben auch verdient das 1:0 geschossen, ab der 20. Minute haben wir irgendwie den Faden verloren und kamen in Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir 80 % Ballbesitz gehabt, aber ein Tor wollte uns nicht gelingen.“

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war ein spannendes Derby, mit Torchancen für Hüben wie drüben, nach dem Rückstand haben wir unser System umgestellt, denn der holprige Boden ließ kein Kombinationsspiel zu. In der zweiten Halbzeit haben wir perfekt verteidigt und die drei Punkte verdientermaßen mit auf die Heimreise genommen.“

