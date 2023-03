Nächste Gala-Vorstellung des SV Klöcher Bau Oberwart– deutlicher Auswärtssieg gegen den Tabellendritten SV Leithaprodersdorf

Details Sonntag, 26. März 2023 12:02

Duell der derzeitigen Superlative in der Burgenlandliga: Als am Samstagnachmittag der SV Leithaprodersdorf im Leitha -Stadion den SV Klöcher Bau Oberwart zum heißen Tanz bat, traf der Tabellenführer aus dem Südburgenland auf einen der stärksten Verfolger. Spannung pur war also garantiert. Es entwickelte sich ein hochdramatisches Spiel, bei teilweise widrigen Wetterverhältnissen, mit einem offenen Schlagabtausch, indem die Gäste am Ende die drei Punkte mit auf die Heimreise nahmen. Somit prolongiert die Tölly-Truppe ihren Erfolgslauf und rückt dem Meistertitel ein Stück näher. Die Hausherren hielten die Partie lange Zeit offen, schlussendlich reichte es aber zu keinem Remis.

Viele Tore in der ersten Halbzeit

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse, über 800 Fans sind in das Leitha-Stadion gepilgert, entwickelte sich eine kampfbetonte Beregnung, welche an Spannung kaum zu überbieten war. Bereits in der 12. Minute gab es den ersten Aufreger, als der Kapitän der Gäste, Bernd Karger, einen Stürmer der Einheimischen im Strafraum foulte, den dafür gegebenen Strafstoß verwandelte Noel Kustor souverän. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel und nach einer schönen Kombination spielte Simon Radostits das Leder zu Goalgetter Thomas Herrklotz und der netzte eiskalt zur 1:1 Ausgleich ein. In der 42. Minute dringt Lukas Zapfel in den Strafraum der Heimischen ein, wird gefoult und den Penalty verwandelte Thomas Herrklotz mit seinem 21. Saisontreffer souverän. Als alle Spieler und Zuschauer mit dem Pausenpfiff gerechnet hatten, preschte Simeon Markhardt heran und erzielte per Volley den 2:2 Ausgleich. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Oberwart machte den Sack zu

In der zweiten Halbzeit hielt der Offensivfußball beider Mannschaften weiterhin an, in der 65. Minute dann die 3:2 Führung der Auswärtigen, ein Corner kommt ans kurze Eck, er wird verlängert und kommt zu Bernd Kager und der erzielt die 3:2 Führung der Gäste. Im weiteren Verlauf hatten die Hausherren noch ein paar Tormöglichkeiten, diese brachten aber keine Ergebnisveränderung. Die Rote Karte in der 89. Minute für Marcel Wölfer war vollkommen überzogen, es war keine Tätlichkeit zu sehen. In der Nachspielzeit fixierte der gerade zuvor eingewechselte Philip Penzinger den 4:2 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„In den ersten 25 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft, haben auch verdient mit 1:0 geführt. Mit dem Ausgleichstreffer haben die Oberwarter Oberwasser bekommen, meine Mannschaft war etwas konsterniert und hat einen weiteren Gegentreffer kassiert. In der zweiten Halbzeit waren wir ein ebenbürtiger Gegner und hätten dem Spielverlauf nach ein Remis verdient."

Peter Lehner, Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart:

„Das war keine Hürde in Leithaprodersdorf, sondern eine Hausmauer, die mindestens 8 Meter hoch war, welche wir überwinden mussten. Es war ein packendes Spiel mit vielen Zweikämpfen, welches in der ersten Halbzeit unter den widrigen Wetterverhältnissen zu leiden hatte. In der zweiten Halbzeit stand das Spiel auf des Messers Schneide, mit einem positiven Ausgang für meine Mannschaft."

