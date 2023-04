Abstiegskampf ohne Sieger: Rudersdorf und Schattendorf trennen sich mit einem Remis

Details Montag, 17. April 2023 10:03

In einem essenziellen Spiel für beide Mannschaften empfing der USVS Hausbauführer Rudersdorf die Gäste aus Schattendorf zum Meisterschaftsspiel in der 22. Runde der Burgenlandliga. Nach einem kampfbetonen Spiel trennen sie die beiden Mannschaften mit einem gerechten 1:1 Remis.

Blitztor der Hausherren

Kaum hatte Schiedsrichter Dursun Tosun das Spiel angepfiffen, klingelte es im Kasten der Auswärtigen. Fabian Wonisch bekam vor dem 16-er das Leder zugespielt und seine Granate landete wie ein Strich im Kreuzeck des Gehäuses der Gäste. Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Für einen Moment wirkten die Auswärtigen geschockt, kamen aber dann im weiteren Verlauf der Begegnung immer besser ins Spiel und konnten in der 30. Minute den Ausgleichstreffer bejubeln. Ein gekonntes Zuspiel von Lukas Stahleder auf Mario Seckel und der nimmt das Leder volley und der Ball zappelte im Netz der Einheimischen zum 1:1. Bis zur Pause gab es noch einige gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, die aber keinen weiteren Treffer brachten, somit wurden mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt.

Offener Schlagabtausch

Nach dem Seitenwechsel drängten beide Mannschaften auf den Führungstreffer und hatten auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen, bei den Hausherren knallte Ibrahim Sahin das Leder an das Aluminium, auf der Gegenseite war es Paul Derdak mit einem Lattentreffer. Beide Teams waren bemüht, den Siegestreffer zu erzielen, aber der sollte am heutigen Tag nicht gelingen, sodass die Begegnung mit einem gerechten 1:1 Remis endete. Ein Punkt für beide Mannschaften, der sie im Abstiegskampf nicht weiterbringt. Die schlechte Schiedsrichterleistung hatte den Vorteil, dass er mit seinen Fehlentscheidungen beide Mannschaften benachteiligte.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir haben einen Superstart mit einem Super Tor gehabt, bis zum Gegentor haben wir das Spiel beherrscht, dann ist Schattendorf besser ins Spiel gekommen und hatte eine Überlegenheit bis zum Pausenpfiff gehabt. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Das Spiel hat für uns mit einem Schock begonnen, bereits in der ersten Minute mussten wir einen Gegentreffer hinnehmen, aber die Mannschaft hat sich danach gut gefangen, dafür muss ich ihr ein großes Kompliment machen. Ab der 20. Minute haben wir das Momentum auf unserer Seite gehabt und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Zum Ende der Begegnung waren wir darauf bedacht, einen Punkt mitzunehmen, was uns auch gelungen ist.“

