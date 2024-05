Lucky Punch beschert Siegendorf 1:0-Sieg gegen Kohfidisch

Spielberichte

Am Freitagabend standen sich in der Burgenlandliga in der 27. Runde der Meisterschaft der ASV Siegendorf und der ASK Kohfidisch gegenüber. Die Hausherren haben in der letzten Runde den Aufstieg in die RLO fixiert und konnten ohne Druck in diese Begegnung gehen. Die Gäste aus Kohfidisch erwiesen sich als ebenbürtiger Gegner und mit ein wenig Glück wäre heute ein Remis möglich gewesen.

Leichte Feldvorteile für die Hausherren

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und versteckten sich nicht in der eigenen Spielhälfte. Die Hausherren kamen zu einigen hochkarätigen Torchancen, unter anderem vergab Lukas Grozurek eine Riesenmöglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen und einmal knallte Lukas Szabo das Leder an die Latte. Auch die Gäste lukrierten einige gute Einschussmöglichkeiten, einmal schoss Tim Schreiber knapp am langen Eck vorbei, dann fand ein Stanglpass von Kevin Hasler im Strafraum der Heimischen keinen Abnehmer und es gab weitere sogenannte Halbchancen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Lucky Punch besiegelte 1:0-Sieg von Siegendorf

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Heimischen in der Spielhälfte des Gegners fest, aber ohne hochkarätige Torchancen zu erspielen. Die Gäste spielten einen Konterfußball, Kevin Hassler, Tim Schreiber und Florian Csencsits tauchten des Öfteren gefährlich vor dem Kasten der Hausherren auf, aber es gab keinen zählbaren Erfolg. Als alle Zuschauer und Akteure mit dem torlosen Remis gerechnet hatten, kam eine Flanke in den Strafraum der Gäste geflogen; Deni Stoilov stoppte das Spielgerät gekonnt mit der Brust und hämmerte anschließend das Leder unhaltbar in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zum 1:0-Endstand.

Nach dem Schlusspfiff folgte die offizielle Meisterehrung des Verbandes durch BFV-Präsident Georg Pangl und Ligaobmann Josef Pekovics, die den Meisterpokal und Medaillen an Spieler, Betreuer und Funktionäre überreichten. Danach übergab Sport-Austria Chef Alt-Landeshauptmann Hans Niessl und Bürgermeisterin LAbg. Rita Stenger die Meisterschale an die Mannschaft.

Anschließend wurde dann eine sensationell erfolgreiche Saison gefeiert und für alle Fans gab es nach dem Spiel Freibier und gute Laune.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf

„Man hat heute schon gemerkt, dass nach dem feststehenden Aufstieg die Spannung bei der Mannschaft nicht mehr so wie in den letzten Begegnungen vorhanden war, außerdem waren die Platzverhältnisse schwierig, mit einigen Wasserlacken auf dem Rasen.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir haben heute taktisch eine Super-Leistung gezeigt, wir haben darauf geachtet, dem Gegner keine Torchancen zu ermöglichen, und im Gegenzug haben wir immer kleine Nadelstiche gesetzt. Im gesamten gesehen hätten wir uns aufgrund der gezeigten Leistung ein X verdient.“

