Hattrick David Korherr: Pinkafeld gewinnt in Deutschkreutz

Details Montag, 17. April 2023 10:14

Beim FC Deutschkreutz ist seit Wochen eine eindeutige Leistungsdelle ersichtlich. Im heutigen Heimmatch in der Burgenlandliga gegen den SC Pinkafeld ergab sich eine weitere Chance, endlich für die so ersehnte Trendwende zu sorgen. Und exakt diese konnte man auch dieses Mal nicht nutzen, das Spiel ging mit 1:4 verloren. Bis zur 80. Minute sah es nach einem Remis aus, danach war Pinkafeld nicht mehr zu halten und erzielte noch drei Treffer

Vorsichtiger Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit vorsichtigem Abtasten, im weiteren Verlauf gab es gelungene Kombinationen, welche auch in guten Tormöglichkeiten für beide Teams endeten. Für die Gäste war es einmal Lukas Kirnbauer, der nicht einnetzen konnte sowie Hannes Gamperl nach einem Corner. Die Hausherren hatten nach zwei Eckbällen die Chance, den Führungstreffer zu erzielen. Da dieser beiden Mannschaften nicht gelang, wurden mit einem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Frühes Tor der Gäste

In der 49. Minute erkämpft sich David Korherr das Leder und bezwingt den Goalie der Hauherren mit dem 1:0 Führungstreffer. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, denn nur sechs Minuten später war es Lukas Godovitsch, mit einem satten Schuss, der durch Freund und Feind hindurch den Weg ins Tor der Gäste zum 1:1 Ausgleich fand. In Anschluss daran hatten die Hausherren etliche gute Torchancen nach Standards, die aber keinen weiteren Treffer brachten. Ein weiter Abschlag von Ersatztorwart Gabor Nemesi, normalerweise Torwarttrainer, landet bei David Korherr, der im Strafraum umgelegt wird und den dafür verhängten Penalty verwandelte Christoph Saurer souverän zur 2:1 Führung. Für die beiden nächsten Treffer zeigte sich wieder Davis Korherr zuständig, einmal in der 85. Minute nach einem Zuspiel von Christoph Saurer zum 3:1, das zweite Mal war es Lukas Wenninger nur eine Minute später, der den Torschützen mit einem Superpass zum 4:1 Endstand bediente. Mit seinen heutigen drei Treffern und den an ihm verschuldeten Elfmeter war David Korherr „ Man of the Match“, insgesamt hat er schon 21 Treffer in 22 Spielen erzielt.

Stimmen zum Spiel

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Es ist für mich müßig, jedes Wochenende zu sagen, dass wir gut gespielt haben und dann wie heute trotzdem mit 1:4 verloren haben, was eindeutig zu hoch war. In der Pausenansprache bin ich etwas lauter geworden, weil wir uns einiges vorgenommen hatten, was nicht umgesetzt wurde. Es klingt zwar blöd, aber drei der vier Tore haben wir uns durch Unaufmerksamkeiten selbst geschossen.“

Benjamin Posch, Trainer SC Pinkafeld:

„Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, und der zweiten Halbzeit hat uns der frühe Führungstreffer gutgetan. Mit der Leistung meiner ersatzgeschwächten Mannschaft bin ich sehr zufrieden, es war beeindruckend, wie sie heute aufgetreten ist.“

