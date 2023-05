SV Schattendorf sammelt gegen ASK Kohfidisch Big-Points im Abstiegskampf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 10:01

Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen aus den letzten drei Begegnungen in der Burgenlandliga war der SV Schattendorf mit mächtig Rückenwind ins Kräftemessen mit dem ASK Kohfidisch gegangen. Gegen eine im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit formschwachen Dürnbeck-Truppe, drei Pleiten in Serie, konnten man den nächsten vollen Erfolg verbuchen. Mit diesem Sieg konnte sich die Truppe von Trainer Marco Cadek etwas aus der Gefahrenzone absetzen und ist nun dem heutigen Gegner sowie Markt Allhau dicht auf den Fersen.

Beide Mannschaften begannen mit offenem Visier

Beide Mannschaften starteten mit einem Offensivfußball, der gleich zu Beginn für zwei Tore sorgte. In der 8. Minute rannte Patrik Derdak allein auf das Tor der Heimischen zu, wird im Strafraum gelegt und den dafür verhängten Penalty verwandelte Mario Seckel bombensicher zur 1:0 Führung der Gäste, die Hausherren reklamierten Abseits, was aber nicht gegeben wurde. Für dieses Foult haben andere Unparteiische die Rote Karte für Tor-Raub gezogen, Schiri Raphael Kaiser beließ es bei der Gelben Karte. Die Antwort auf diesen Treffer kam von den Hausherren binnen vier Minuten, als Julian Binder nach einem Stanglpass das Leder im Kasten der Gäste zum 1:1 Ausgleich versenkte. Die Auswärtigen ließen sich aber durch den Ausgleich nicht beeindrucken und spielten weiter einen ansehnlichen Fußball. Diese Bemühungen wurden in der 43. Minute belohnt, als Marco Vargek eine Flanke gekonnt annahm und das Leder zur 2:1 Führung einlochte. Mit der knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Kohfidisch versiebte etliche hochkarätige Torchancen.

Das 3:1 in der 70. Minute wurde von Patrik Holzmann in die Wege geleitet, der eine wohltemperierte Flanke auf Patrik Derdak abschickte und der vollendete in Goalgetter-Manier. Die Hausherren hatten in der zweiten Halbzeit etliche hochkarätige Torchancen, aber die Gäste verteidigten ihr Gehäuse mit Mann und Maus, in der Mitte der Turm der Schlacht in Form von Torhüter Alexander Bernhardt, der mit großartigen Reflexen und Paraden seinen Kasten in dieser Drangperiode sauber gehalten hat. Die Hausherren haderten mit den schwerwiegenden und spielentscheidenden Fehlentscheidungen von Schiedsrichter Raphael Kaiser, der ihnen den Sieg geraubt hat.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer. Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Wir haben in der zweiten Halbzeit 6 – 8 hundertprozentige Torchancen vergeben, dazu kamen die krassen Fehlentscheidungen des Schiedsrichterteams. Trotz alldem hatten wir genügend Chancen, das Spiel auch unter diesen Umständen zu gewinnen.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war über weite Strecken eine offene Partie, in der zweiten Halbzeit sind wir ziemlich unter Druck geraten, aber meine Mannschaft hat mit Willen und Einsatzbereitschaft den Sieg verteidigt und wir haben uns drei wichtige Punkte im Abstiegskampf erkämpft.“

