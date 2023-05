SV Sankt Margarethen beendet Negativserie: 4:1 Heimerfolg gegen Leithaprodersdorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 09:17

Nicht weniger als seit sechs Partien wartet der SV Sankt Margarethen in der Burgenlandliga auf einen vollen Erfolg. Die Begegnung vom Samstagnachmittag stand nach der Ankündigung des Leithaprodersdorfer Vorstandes, die Verträge mit dem Trainerteam Peter Benes und Michael Schmidt trotz hervorragender sportlicher Erfolge nicht zu verlängern, unter besondere Vorzeichen. Wie wird die Mannschaft auf diese überraschende Nachricht reagieren? In der ersten Halbzeit hui, in der zweiten Halbzeit pfui, so kann man das Auftreten der Benes-Elf bezeichnen. Es hatte den Anschein, dass die Spieler in der zweiten Spielhälfte in eine Lethargie gefallen sind und den Hausherren das Siegen leicht gemacht haben.

Rasanter Beginn der Gäste

Über 550 Zuschauer sind in das Greabochstadion gepilgert, um das Nord-Derby zu sehen. Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, brannte es schon lichterloh im Strafraum der Hausherren. Nach einem schönen Spielzug tauchte Marcel Wölfer plötzlich allein vor dem Goalie der Hausherren auf, der Ball wurde abgewehrt, im zweiten Versuch knallte Leotrim Saliji das Leder ans Aluminium. Die Gäste blieben weiter am Drücker, Benjamin Petö brachte das Leder frei stehend im Strafraum nicht im Gehäuse der Heimischen unter, Stephan Heiss traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz. In der 32. Minute wurden die Gäste für ihre offensiven Bemühungen belohnt, eine Zuckerflanke von Stefan Heiss erreicht Noel Kustor und der wuchtete das Leder mit dem Kopf ins Gehäuse der Gastgeber zur 1:0 Führung. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Leithaprodersdorf war nicht wiederzuerkennen

In der zweiten Halbzeit kamen nun die Heimischen besser ins Spiel und bekamen in der 59. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Lukas Heinicker zum 1:1 Ausgleich verwandelte. Ab diesem Zeitpunkt sind die Spieler der Gäste in Lethargie gefallen, es wurden keine Zweikämpfe mehr angenommen, man machte in der Defensive horrende Stellungsfehler, es war kein System in den Aktionen zu erkennen. Diesen Umstand nutzten die Hausherren aus und kamen durch Tore von Thomas Jusits, Tobias Steiner und Ernest Grvala zum 4:1 Erfolg.

Stimme zum Spiel

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es waren grundverschiedene zwei Halbzeiten, in der Ersten waren drückend überlegen und habenTorchancen en masse lukriert, die Führung hätte weitaus höher als das 1:0 sein müssen. Die zweite Halbzeit konnte man vergessen, meine Spieler rannten zeitweise wie aufgescheuchte Hühner über das Spielfeld, als Trainer kann man dem Treiben auf dem Spielfeld nur machtlos zusehen. Auf jeden Fall ist der Sieg für Sankt Margarethen zu hoch ausgefallen.“

