Burgenlandliga, wir bleiben: Schattendorf gewinnt in Sankt Margarethen

Details Sonntag, 11. Juni 2023 11:13

Nach zuletzt drei Pleiten am Stück in der Burgenlandliga war der SV Schattendorf mit dem Mut der Verzweiflung ins Kräftemessen mit dem in diesen Wochen so gebeutelten SV Sankt Margarethen gegangen. Schlussendlich setzte sich die Cadek -Truppe verdient mit 3:2 durch und konnte mit dieser kämpferischen Leistung den Abstieg verhindern, der bis zuletzt auf des Messers Schneide stand.

Schnelles Tor für die Hausherren

Die Begegnung begann mit einem Dämpfer für die Gäste, als Moaz Abd El Rehim nach einer Flanke per Kopf und Innenstange die 1:0 Führung der Hausherren erzielte. Den Gästen merkte man die Nervosität an, denn nur ein Sieg kann den Abstieg verhindern. Aber in der Folge fingen sich die Mannen um Trainer Cadek und kamen immer besser ins Spiel. In der 23. Minute spielte Niklas Wukovich einen Chip-Ball auf Mátyás Krizsonits und der verlängerte per Hinterkopf das Leder in den Kasten der Heimischen zum 1:1 Ausgleich. Als sich in der 39. Minute Mario Seckel das Leder für einen Freistoß aus ca. 25 Meter zurechtlegte und das Spielgerät über die Mauer hinweg zur 2:1 Führung in die Maschen des Gehäuses der Heimischen versenkte, war der Jubel des Schattendorfer Anhanges groß. Bis zur Pause gab es keine weiteren bemerkenswerten Aktionen, sodass mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Schattendorf kämpfte bis zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Hausherren wieder die Oberhand auf dem Spielfeld und kamen durch Martin Weixelbaum, der einen scharfen Schuss innerhalb des Strafraumes auf die Reise schickte und der im Kasten der Gäste in der 55. Minute unhaltbar zum 2:2 Ausgleich einschlug. Ein Punkt war aber den Schattendorfer zu wenig, um den Abstieg zu vermeiden und sie starteten eine Offensive und wurde auch dafür belohnt, als ihr Goalgetter Patrick Derdak in der 74. Minute nach einem Eckball das Leder mit der Ferse über die Torlinie des Kastens der Einheimischen bugsierte und es stand 3:2 für die Gäste. In der Schlussminute hing der Sieg der Gäste an einem seidenen Faden, als nach einer Freistoßflanke ein Spieler der Hausherren mit dem Kopf an das Leder kam und Goalie Alexander Bernhardt konnte mit einem sensationellen Reflex den Ball abwehren und somit den Abstieg verhindern. Mit dem Schlusspfiff setzte ein unglaublicher Jubel der Schattendorfer Spieler und der mitgereisten Fans ein und im Anschluss wurde der Sieg gebührend gefeiert.

Stimme zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Wir müssen den Hut vor Güssing ziehen, die trotz des fixen Abstieges noch eine solche Leistung gezeigt haben und müssen uns für diesen Sportsgeist der Güssinger bedanken, was ja nicht immer eine normale Sache ist. Wir haben mit dem Sieg von unserer Seite aus alles getan, die Ergebnisse auf den anderen Sportplätzen haben uns natürlich in die Karten gespielt. Wir freuen uns auf die nächste Saison in der Burgenlandliga.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei