Die Luft ist raus: Oberwart verliert in Andau

Der neue, frisch gebackene Meister SV Klöcher Bau Oberwart kassierte nach nicht weniger als 24 ungeschlagen Partien in der Burgenlandliga am letzten Wochenende eine Niederlage gegen Deutschkreutz. Selbstredend wollte man sich am heutigen Samstagnachmittag mit einem Sieg beim FC Andau in die RLO verabschieden. Dass sich Andau noch nicht aufgegeben hat, erkannte man am Einsatz der Spieler, die im, Gegensatz zu den Gästen jeden Ball nachgerannt sind, um mit Herzblut das noch fast unmögliche zu schaffen, in der Burgenlandliga zu bleiben. Was schlussendlich aufgrund er Ergebnisse auf den anderen Spielplätzen doch nicht zu realisieren war.

Oberwart bestimmte die erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit bestimmten die Gäste das Spielgeschehen auf dem Rasen, zeigten sich als würdiger Meister und sie kamen in der 26. Minute durch Simon Radostits zur1:0 Führung. Außerdem traf Andreas Radics nur das Aluminium, da hätten die Gäste mit 2:0 in die Pause gehen können. Die Hausherren wehrten sich mit Kampf und Einsatz, konnten die Halbzeitführung der Gäste nicht verhindern.

Die Hausherren warfen alles nach vorne

In der zweiten Halbzeit fielen die Auswärtigen in eine Passivität bei den Zweikämpfen, ließen den letzten Einsatz vermissen, was aber auch verständlich war, denn kein Spieler des Meisters riskierte im letzten Spiel eine Verletzung. Die Hausherren waren nun tonangebend und starteten gelungene Kombinationen Richtung Strafraum der Gäste. Für den 1:1 Ausgleich war der in der Halbzeit eingewechselte Elvedin Buljubasic verantwortlich, der jagte das Leder mit einem Freistoß in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Jetzt war das Stadion am Brodeln und das Spiel der Hausherren wurde ruppiger und als Lukas Cambal nach einem Stanglpass in der 84. Minute das 2:1 erzielte, war für einen Moment die Hoffnung da, den Abstieg doch noch zu verhindern. In der 89. Minute musste der Oberwarter Marko Dusak mit einer Roten Karte wegen einer Torchancenverhinderung das Spielfeld verlassen.

Stimme zum Spiel

Peter Lehner Koordinator Sport, SV Klöcher Bau Oberwart:

„Natürlich ist es ein Wermutstropfen, wenn man nach einer so erfolgreichen Saison die letzten beiden Spiele verliert, aber das schmälert auf keinen Fall die Leistung, welche wir die ganze Saison gezeigt haben. Aber uns tut die Rote Karten von Marko Dusak in der letzten Spielminute weh, der für das nächste Spiel fehlen wird. Die große Kunst im Fußball ist, immer am Limit zu bleiben, aber das geht leider nicht immer. Wir waren heute nicht so aktiv, wie wir es die ganze Saison hindurch waren.“

