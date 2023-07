ÖFB-Cup: Draßburg fegt Parndorf mit 5:0 vom Platz

Details Samstag, 22. Juli 2023 07:24

In der ersten Runde im UNIQA ÖFB Cup kam es am Freitagabend zum Duell zwischen dem SC / ESV Parndorf 1919 und dem ASV Draßburg. Damit hieß es Burgenlandliga gegen Regionalliga Ost. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, und wurden dieser Rolle gerecht, denn das Match endete mit einem klaren 5:0-Auswärtssieg. Die gezeigte Leistung von Parndorf war einfach zuwenig, um den Auswärtigen Paroli zu bieten.

Draßburg war die überlegene Mannschaft.

An die 550 Zuschauer waren in das Heidebodenstadion in Parndorf gepilgert, um das erste Pflichtspiel der Saison ihrer Mannschaft zu sehen. Sie brauchten das Kommen nicht bereuen, sofern sie Anhänger der Draßburger waren, den sie sahen eine exzellente Vorstellung ihrer Mannschaft, garniert mit fünf Treffern. Bereits in der 4. Minute gab es den ersten Schuss von Marko Markovic auf das Tor der Heimischen, Goalie Martin Kraus kann abwehren. Nur zwei Minuten später klingelte es das erste Mal im Kasten der Gastgeber, nach einem unzureichenden Klärungsversuch per Kopf der Parndorfer kommt das Leder zu Nedim Muratcehajic und der haut das Spielgerät aus rund 20 Metern ins linke untere Eck zur 1:0 Führung. Im weiteren Verlauf der Begegnung waren beide Teams bemüht, nach Standardsituationen oder Weitschüsse zum Tor-Erfolg zu kommen, aber es blieb bei der knappen Führung der Auswärtigen. In der 38. Minute das 2:0 für die Gäste, als Tobias Meier zwei Abwehrspieler der Heimischen im Strafraum ausspielt und das Leder flach im unteren linken Eck versenkt. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass die Seiten mit der 2:0 Führung der Gäste gewechselt wurden.

Der Torreigen ging weiter

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Hausherren mehr Initiative und hatten einige Abschlüsse, leider fehlte ihnen das Zielwasser, denn die Kugel flog immer am Tor der Draßburger vorbei. In der 56. Minute ein Foul im Strafraum der Hausherren an Stephan Schimandl, der Übeltäter war Christian Haider, der Gefoulte legte sich das Leder zurecht und sein Schuss konnte vom Goalie Martin Kraus fast abgewehrt werden, schlussendlich aber schlug der Ball in den Kasten der Einheimischen zur 3:0 Führung ein. In der weiteren Folge wurden die Hausherren offensiver und hatten einige gute Torchancen, die sie aber nicht verwerten konnten. Auch die Gäste hatten nun mehr Platz für ihre Angriffe und versiebten einige hochkarätige Tormöglichkeiten. In der 80. Minute wird der Torreigen der Auswärtigen fortgesetzt, der ein paar Minuten davor eingewechselte Matej Sabados macht sich allein auf die Reise Richtung Parndorfer Gehäuse, tunnelt den Schlussmann und es heißt 4:0. Last, but not least war es Marko Nikolic, der nach einer Zuckerflanke von Stephan Schimandl keine Mühe hatte, das Leder mit dem Kopf im Kasten der Heimischen zum 5:0 Endstand unterzubringen.(88.)

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC / ESV Parndorf 1919:

„Heute hat die mit Abstand clevere Mannschaft gewonnen, wir hatten zu wenig Leidenschaft und Selbstvertrauen gezeigt, darum war Draßburg die bessere Mannschaft und sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Das einzige Positive ist, dass wir noch zwei Wochen Zeit bis zum Start der Meisterschaft haben und unsere Fehler analysieren und beheben können.“

Michael Porics, Trainer ASV Draßburg:

„Die erste Halbzeit haben wir optimal im Griff gehabt, wir standen kompakt, Parndorf hatte keine Torchance. In der zweiten Halbzeit hat Parndorf ein wenig geöffnet und wir waren bei Kontern brandgefährlich und bei besserer Chancenauswertung hätten wir noch höher gewinnen können. Unser Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.“

