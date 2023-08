Kozak-Doppelpack beschert SC Bad Sauerbrunn 3:0-Auswärtssieg zum Auftakt

Details Samstag, 05. August 2023 09:27

Der ASK Marz empfing am Freitagabend den SC Bad Sauerbrunn zum Meisterschaftsspiel in der ersten Runde der Burgenlandliga. Für beide Mannschaften war diese Begegnung eine sogenannte Standortbestimmung nach dem mäßigen Aufritt im Raiffeisen-Cup. Zwei frühe Tore der Gäste brachten die Vorentscheidung, da sich die Hausherren von diesem Schock nicht mehr erholten. Die Auswärtigen spielten ihre Routine und Cleverness aus und gingen als verdiente Sieger vom Platz.

Die Hausherren wurden kalt erwischt

Über 650 Zuschauer sind in das Stadion gepilgert, um das Bezirksderby live zu erleben und sich über den 3:0 Auswärtssieg ihrer Mannschaft zu freuen, sofern sie Anhänger der Badstädter waren. Kaum hatten die Zuschauer ihre Plätze eingenommen, klingelte es bereits im Kasten der Heimischen. Tomislav Ivanovic leitete diesen Treffer ein, der Ball kommt zu Goalgetter Michal Kozak und der hat keine Mühe, das Spielgerät in der 3. Minute aus fünf Meter Entfernung im Kasten der Einheimischen unterzubringen. Nur 4 Minuten später, eine abgefälschte Flanke von links fällt genau am Fünfer-Eck runter, dort steht Michal Kozak und schließt direkt durch die Beine von Torwart Marcus Scheiber zur 2:0 Führung der Gäste ab. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, die aber keine Resultats-Veränderung brachten. Mit der 2:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Marz kam voller Elan aus der Kabine

In der zweiten Spielhälfte kamen die Hausherren besser ins Spiel und boten den Gästen zeitweise Paroli und hatten auch ihre Tormöglichkeiten. Ab der 65. Minute hatten die Gäste zwei Aluminiumtreffer zu verzeichnen, ehe in der 78. Minute die Kremser-Truppe mit einem Traumtor den Deckel draufmachte. Marco Dominkus bekommt den Ball im linken Halbfeld, dribbelt an zwei Gegenspieler vorbei und zieht einfach aus 25 Metern ab. Das Leder wird immer länger, sein Schlenzer schlägt punktgenau im langen Kreuzeck ein und es hieß 3:0. Drei Minuten später hatte Bojan Brezovac den Anschlusstreffer am Fuß, doch er scheiterte an Torwart Lukas Stifter.

Stimmen zum Spiel

Daniel Schmidl, Sektionsleiter ASK Marz:

„Wir sind kalt erwischt worden, nach dem 0:2 war die Mannschaft verunsichert. Nach der Pause sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten auch unsere Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir haben einen Superstart erwischt, lagen nach acht Minuten mit 2:0 in Führung. Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung gezeigt und mit ein wenig Glück hätte der Sieg höher ausfallen können.“

