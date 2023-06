SC / ESV Parndorf 1919 fährt zum Saisonabschluss schmeichelhaften Heimsieg gegen SC Bad Sauerbrunn ein

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 09:16

Der SC / ESV Parndorf 1919 ist am Dienstagabend aufgrund zweier Spielabsagen in den vergangenen Tagen am allerletzten Spieltag der Burgenlandliga in das Match gegen Bad Sauerbrunn gegangen. Gespielt wurde in Neudorf, da der Rasen im Parndorfer Heidebodenstadion weiterhin unbespielbar war. In einer lockeren Partie, in der es um nichts mehr ging, setzten sich schlussendlich die Hausherren mit einem schmeichelhaften 3:1 Sieg durch.

Die Anfangsphase war ohne Höhepunkte

Bis zur 25. Minute tat sich auf dem Spielfeld nicht viel. Es war ein Abtasten beider Mannschaften, keine wollte etwas riskieren. In der 26. Minute der erste sehenswerte Angriff der Gäste, Michal Kozak tankt sich auf links gut durch, spielt dann einen flachen Ball auf Julian Schrot, der frei stehend aus kürzester Distanz den Ball nicht im Tor unterbringen kann. In der 33. Minute kann Kapitän Felix Wendelin den Ball nach einem Corner nicht im Tor der Gäste einnetzen. In Minute 38 die nächste Riesengelegenheit der Gäste! Sebastian Pojer zündet den Turbo über gut 70 Meter, an dessen Ende scheitert nach guter Hereingabe zuerst Julian Schrot, der Parndorfer Gino Linhart kann den Ball dann nur mehr unzureichend klären und wieder ist es Michal Kozak, der den Abpraller aus fünf Metern nicht über die Linie bringt. Nur zwei Minuten später, wie aus dem Nichts, der 1:0 Führungstreffer der Hausherren, als Lukas Umprecht allein vor Goalie Michael Wilfing auftauchte und im Eins-gegen-Eins-Duell das Leder im rechten Eck versenkt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Antonio Grgic die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, sein Schuss landete aber direkt in den Händen des Torwarts der Heimischen. Mit der knappen 1:0 Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn lässt viele Torchancen liegen

In der 48. Minute hämmerte Matús Mikus das Spielgerät von der Strafraumgrenze an das Lattenkreuz des Kastens der Gäste. Sechs Minuten später konnte Lukas Bukovinsky das Leder aus kürzester Distanz nicht im Tor der Hausherren unterbringen, in der 62. Minute der verdiente Ausgleich für die Gäste, Torschütze ist Antonio Grgic. Aber die Antwort der Gäste kam in der 77. Minute, als der gerade zuvor eingewechselte Christopher Pinter sich im Sturmzentrum stark durchsetzt und das Leder im kurzen Eck des Gehäuses der Gäste zur 2:1 Führung unterbrachte. Die Badstädter hatten in der 81. Minute die große Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, aber Michal Kozak und Julian Schrott stehen sich beim Abschluss im Strafraum der Heimischen im Wege. Den Deckel drauf machte Matus Mikus in der 88. Minute zum 3:1 Endstand. Die Hausherren können von Glück reden, dass Bad Sauerbrunn ihre hochkarätigen Torchancen nicht verwerten konnte.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC / ESV Parndorf 1919:

„Man hatte gesehen, es geht um nicht mehr viel, aber die Spieler, welche gespielt haben, wollten zeigen, dass sie gut sind. Es war kein 08/15 Spiel, denn es war zeitweise sehr spannend und der Spielverlauf vom Resultat her war eng. Wir hatten die bessere Qualität im Abschluss, darum geht der Sieg meiner Mannschaft in Ordnung.“

Andreas Feurer, Co-Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir sind kompakt gestanden, haben bis zur 33. Minute keine Torchance der Hausherren zugelassen. Leider konnten wir bis zu diesem Zeitpunkt unsere Tormöglichkeiten nicht verwerten. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir einige hochkarätige Torchancen, aber es reichte nur für einen Treffer. Meine Mannschaft hat heute eine ausgezeichnete Leistung gezeigt und das ist nicht selbstverständlich, dass man sich beim letzten Match der Saison so einsetzt. Ein Remis wäre aufgrund des Chancenplus möglich gewesen, aus meiner Sicht war es sogar eine unglückliche Niederlage.“

