Leithaprodersdorf bezwingt im ersten Meisterschaftsspiel Schattendorf mit 2:0

Details Samstag, 05. August 2023 09:32

Im zweiten Eröffnungsspiel am Freitagabend in der Burgenlandliga trafen in Schattendorf die Hausherren auf den SV Leithaprodersdorf. Die Hausherren hatten den Kader im Sommer ziemlich verjüngt, die jungen Spieler werden noch eine gewisse Zeit benötigen,um sich in der Burgenlandliga zurecht zu finden. Leithaprodersdorf spielte seine Cleverness aus und konnte mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Vorsichtiger Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen das Match mit einer gewissen Vorsicht, im ersten Spiel der Saison wusste niemand so genau, wo man steht. So entwickelte sich in den ersten dreißig Minuten ein Spiel mit einigen Torannäherungen beider Mannschaften, ohne aber eine zwingende Torchance zu lukrieren. In der 38. Minute setzte sich der Goalgetter der Gäste, Noel Kustor, im Strafraum der Heimischen durch, fädelte beim Torwart der Hausherren, Alexander Bernhardt ein und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Die Elfmeterentscheidung war strittig, aber schlussendlich zählt die Entscheidung des Schiris. Noel Kustor ließ sich diese Chance nicht entgehen und schoss zur 1:0 Führung für die Gäste ein. Bis zur Halbzeit gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Leithaprodersdorf hatte mehr Torchancen

In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste auf das Tempo und hatten einige guten Tormöglichkeiten, Noel Kustor traf in der 50. Minute nur das Aluminium, bei seiner nächsten Torchance schoss er das Leder aus kurzer Entfernung über den Kasten der Heimischen. In der 78. Minute dann die Entscheidung, Stephan Heiss lässt an der Strafraumgrenze zwei gegnerische Spieler aussteigen und sein trockener Schuss zappelte zur 2:0 Führung in den Maschen des Gehäuses der Gastgeber. Anschließend brachten die Gäste das Ergebnis gekonnt über die Runden.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Das Spiel war ausgeglichen, mit kleinen Vorteilen für Leithaprodersdorf und man hatte immer das Gefühl, wer das erste Tor erzielt, der geht als Sieger vom Platz. Ein Unentschieden wäre möglich gewesen, die Leistung meiner Mannschaft war in Ordnung.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein ausgezeichnetes Auftaktspiel meiner Mannschaft, mit viel Tempo trotz des tiefen Bodens. Ich bin der Meinung, dass wir verdient gewonnen haben, mit den vorhandenen Tormöglichkeiten waren wir um die zwei Tore besser als der Gegner. Meine Defensivabteilung hat heute hervorragend gespielt und kaum Torchancen zugelassen.“

