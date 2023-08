Erste Punkte für Sankt Margarethen: 2:1 Sieg gegen Leithaprodersdorf

Details Sonntag, 20. August 2023 09:13

Mit Spannung konnte man der Partie zwischen dem punktelosen SV Sankt Margarethen und dem SV Leithaprodersdorf in der 3. Runde der Burgenlandliga entgegensehen. Die Gäste haben zurzeit einen Lauf, im Raiffeisencup wurde der RLO-Verein Neusiedl eliminiert, die Hausherren konnten trotz guten Leistungen in den bisherigen Matches noch nichts Zählbares erringen. Mit einer guten Darbietung konnten die Mannen um Trainer Franz Lederer heute die ersten Punkte auf das Habenkonto verbuchen.

Harmlose erste Halbzeit

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit abwarten, niemand wollte in das offene Messer laufen, so entwickelte sich ein Geplänkel im Mittelfeld, ohne konstruktive Torannäherungen, was auch der enormen Hitze geschuldet war. In der 35. Minute kommt eine Flanke nach einem Freistoß für die Hausherren in den Strafraum geflogen und Thomas Jusits stocherte das Leder zum 1:0 in die Maschen des Gehäuses der Gäste. In der ereignisarmen ersten Spielhälfte wurden mit dem 1:0 für die Hausherren die Seiten gewechselt.

Das Spiel wurde intensiver

In der zweiten Halbzeit waren die Auswärtigen agiler und erspielten sich eine optische Überlegenheit, die in der 68. Minute auch zum Ausgleichstreffer führte, als der eingewechselte Paul Eder das Leder zu Leotrim Saliji weiterspielte und der eine maßgeschneiderte Hereingabe zu Benjamin Petö weiterleitete und der hatte keine Mühe, das Spielgerät zum 1:1-Ausgleich einzuschieben. In der Folge hatten die Gäste noch eine weitere gute Torchance durch Noel Kustor, er konnten aber diese Möglichkeit nicht verwerten. In der 85. Minute zeigte der Schiri nach einem Foul im Strafraum der Gäste an Ernest Grvala auf den Punkt und der Gefoulte schoss selbst die 2:1-Führung für die Heimischen. In der Folge hatten die Gäste einen Treffer durch Noel Kustor erzielt, aber der Linienrichter wachelte mit der Fahne und zeigte Abseits an. Das war eine äußerst strittige Entscheidung, welche auch zu den Auseinandersetzungen nach dem Abpfiff sorgten, zumal Stephan Heiss die Gelb-Rote Karte wegen Kritik erhalten hatte. Nachdem die Begegnung vom Schiedsrichter Fatih Tekeli abgepfiffen wurde, gab es noch kleine Auseinandersetzungen zwischen den Spielern beider Mannschaften, indem auch Funktionäre involviert waren. Schlussendlich sorgte aber der Ordnerdienst wieder für Ruhe und die Spieler gingen in ihre Kabinen.

Stimmen zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Wir haben eine schwere Auslosung für den Beginn der Meisterschaft gehabt und können mit den heutigen drei Zählern zufrieden sein. Insgesamt bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden und das macht Hoffnung auf mehr.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war heute eine schwierige Partie für meine Mannschaft, wir haben die erste Halbzeit ein wenig verschlafen, zeitweise war es ein Geplänkel im Mittelfeld und ein Tor konnte nur nach einer Standardsituation fallen, welches wir leider dann erhalten haben. Ein Remis wäre meiner Meinung nach gerecht gewesen.“

