Faustdicke Überraschung: Edelserpentin gewinnt gegen Parndorf mit 3:1

Details Sonntag, 20. August 2023 09:12

In der dritten Runde der Burgenlandliga stand am Samstagnachmittag unter anderem das Duell zwischen der SpG Edelserpentin und dem SC/ESV Parndorf am Programm. Die Hausherren konnte ihr erstes Heimspiel mit einem beachtlichen Remis gegen Ritzing beenden, Parndorf hingegen schwächelte in Rudersdorf. In einer spannenden Begegnung mit etlichen Penaltys und vergebenen, hochkarätigen Torchancen blieben die Hausherren schlussendlich mit 3:1 der glückliche, aber auch verdiente Sieger.

Frühes Tor der Hausherren

Bereit in der 5. Minute zeigte Schiedsrichter Arif Erdem auf den Punkt, als ein Spieler im Strafraum der Gäste umgelegt wird, den dafür gegebenen Strafstoß verwandelte Julian Schwarz souverän zur 1:0 Führung der Gastgeber. Die Auswärtigen starteten sofort mit ihrem Offensivspiel und bekamen in der 23. Minute einen Strafstoß zugesprochen, der von Mate Mikus getreten und von Patrik Erdei, dem Goalie der Heimnischen brillant gehalten wurde. Nur sechs Minuten später macht es Mate Mikus besser, als er eine Hereingabe kompromisslos zum 1:1 Ausgleich verwertetet. In der Folge gab es noch einige gefährliche Torannäherungen von den Parndorfer, welche aber zu keiner Resultats-Veränderung führten. Somit wurden mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt.

Edelserpentin ging erneut in Führung

In der Pause machte Trainer Michael Horvath eine Systemumstellung und ab diesem Zeitpunkt funktionierte die Offensive der Einheimischen besser. In der 65. Minute legte sich der zuvor eingewechselte Milán Ángyán das Leder für einen Freistoß zurecht, nimmt Anlauf und sein Geschoss von der Strafraumgrenze landet unhaltbar in den Maschen der Auswärtigen. Das war der Weckruf für die Gäste zum Sturm auf das Tor der Einheimischen, es rollte ein Angriff nach dem anderen, aber das Runde wollte nicht ins Eckige. In der Schlussminute spielten die Gäste „All in“ und beorderten ihren Goalie für einen Corner in den Strafraum der Heimischen, was zur Folge hatte, dass Artem Atamas, als er das Leder nach dem abgewehrten Eckball zugespielt bekam und nur noch das leere Tor vor sich hatte und zum 3:1 Endstand einlochte.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann SPG Edelserpentin:

„Das ist heute ein richtiger Freudentag für uns, wir haben nach einer hervorragenden Leistung einen Sieg errungen, mit dem niemand gerechnet hatte. Wir sind überglücklich und genießen den Erfolg.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1919:

„Uns fehlt momentan das Glück, das man benötigt, um als Sieger vom Platz zu gehen. Nach dem 1:2 haben wir alles versucht, aber der Ball wollte nicht im Tor des Gegners landen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.