Schmeichelhafter 1:0-Sieg für Leithaprodersdorf gegen Halbturn

Details Samstag, 26. August 2023 10:15

In der vierten Runde der Burgenlandliga stand am Freitagabend unter anderem das Duell zwischen dem SV Leithaprodersdorf und dem USV Halbturn auf dem Programm. Die Gäste haben im letzten Spiel dem Favoriten Ritzing ein Remis abgerungen und wollten nicht ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten. Schlussendlich setzte sich die Abgebrühtheit der Hausherren durch und sie konnten einen glücklichen 1:0-Heimsieg verbuchen.

Halbturn hatte mehr Spielanteile

In den ersten 25. Minuten bis zur Trinkpause waren die Gäste die überlegene Mannschaft, kurz davor landete ein abgefälschter Schuss von Erik Ujlaky an der Latte des Gehäuses der Einheimischen. In der 38. Minute stürmte der Goalgetter der Gäste, Marco Hoffmann, allein auf das Tor der Heimischen zu, lässt sich aber zu viel Zeit und die Torchance war dahin, im Gegenzug knallten die Hausherren das Leder an die Latte des Halbturner-Tores. Mit dem torlosen Remis wo sind die Seiten gewechselt.

Die Hausherren kamen besser ins Spiel

In der 50. Minute kommt Marco Hoffman zu einem Kopfball, der Goalie der Heimischen, Fabian Haberl, rettete mit einer Glanzparade. In der 63. Minute das 1:0 für die Hausherren, eine Flanke von Dániel Sváb kommt in den Strafraum der Gäste geflogen, Torwart Rene Summer kann das Leder nur kurz abwehren, Levi Markhardt steht goldrichtig und versenkt das Spielgerät in den Maschen der Gäste. In der 76. Minute taucht wieder Marco Hoffmann allein vor dem Torhüter der Heimischen auf, vergibt aber wieder diese hochkarätige Torchance. In der Folge hatten noch beide Mannschaften einige Tormöglichkeiten, aber es blieb beim 1:0-Sieg der Hausherren.

Stimmen zum Spiel:

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war eine temporeiche Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste eine leichte Überlegenheit, aber ab der 60. Minute hatten wir das Spiel wieder im Griff und sind schlussendlich als verdiente Sieger vom Platz gegangen. Es war ein hart erkämpfter, dreckiger Sieg, aber was zählt sind die drei Punkte, die wir uns gutschreiben konnten.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir trauern heute in dieser Auswärtspartie drei Punkte nach, denn nach dem Spielverlauf hätten wir den Sieg verdient. In der ersten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft, konnten aber unsere zahlreichen Torchancen nicht verwerten.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.