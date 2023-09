ASK Marz kann gegen USVS Hausbauführer Rudersdorf ersten Saisonsieg feiern

Details Samstag, 02. September 2023 10:06

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf empfing am Freitagabend in der 5. Runde der Burgenlandliga den ASK Marz. Beide Mannschaften sind zurzeit im unteren Tabellendrittel angesiedelt und nur ein voller Erfolg bringt etwas Abstand zum Tabellenkeller. In einem Spiel mit zwei unterschiedlichen Spielhälften, in der Ersten waren die Gäste die dominante Mannschaft. In der zweiten Halbzeit diktierten die Hausherren das Spielgeschehen. Schlussendlich nahmen die Gäste die drei Punkte mit auf die Heimreise und konnten sich etwas vom Tabellenkeller absetzen.

Marz beherrschte die erste Halbzeit

Die Gäste fanden besser ins Spiel und erwirkten eine optische Überlegenheit, welche sie vorerst nicht in Tore ummünzen konnte, Bojan Brezovac und Filip Skala vergaben hochkarätige Torchancen, so mussten die Anhänger der Auswärtigen bis zur 35. Minute warten, bis das 1:0 für ihre Mannschaft fiel. Radomir Jovanovic nahm ein Zuspiel eines Mannschaftskameraden gekonnt an und sein Schuss landete genau im Winkel zur verdienten Führung. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren kamen wie ausgewechselt aus der Kabine

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, Rudersdorf hatte gleich nach dem Wiederanpfiff zwei hochkarätige Torchancen durch Ibrahim Sahin mit einem Kopfball und Flamur Muleci mit einem Schuss aufs kurze Eck. Das hätte der Ausgleich sein können, so blieb es aber bei der 1:0 Führung der Gäste. Fortan versuchen die Hausherren mit tollem Einsatz zum Ausgleichstreffer zu kommen, aber das Leder wollte nicht im Gehäuse der Gäste landen. In den letzten zehn Minuten setzte sich Schiedsrichter Thomas Paukowits in Szene, zwei Gelb-Rote Karten für Mathias Wollmann und Fabian Wonisch und bei zwei Fouls an Ibo Sahin und Flamur Muleci im Strafraum der Gäste blieb seine Pfeife stumm.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„In der ersten Halbzeit habe ich das Herz und denWillen meiner Mannschaft vermisst, es hat von vorn bis hinten nichts geklappt und die Gäste haben bei jedem Zweikampf 120 % gegeben. In der zweiten Halbzeit hat dann meine Mannschaft gezeigt, was sie wirklich kann und wir hatten gleich nach Wiederanpfiff drei hochkarätige Torchancen für den Ausgleich, aber wenn man ganz unten steht, kommt alles Negative zusammen.“

Dadi Ursman Maxell, Trainer ASK Marz:

„Wir haben die erste Halbzeit perfekt gespielt und hätten höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit ist Rudersdorf besser ins Spiel gekommen, aber wir hatten unsere Chancen bei den Kontern, die wir aber nicht verwerten konnten.“

