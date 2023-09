ASV Siegendorf weiter ohne Punkteverlust: 2:1 Sieg gegen SC Ritzing

Details Samstag, 02. September 2023 09:38

Am Freitagabend empfing der ASV Siegendorf den SC Ritzing zum Meisterschaftsspiel der fünften Runde in der Burgenlandliga. Die Ausgangslage war klar, Siegendorf wollte weiterhin siegreich bleiben, die Gäste wollten weiterhin ungeschlagen bleiben. In einem kampfbetonten Spiel mit wenig Torannäherungen in der ersten Halbzeit setzten sich schlussendlich die Hausherren dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit durch und siegten mit 2:1 und verteidigten somit die Tabellenführung.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

An die 450 Zuschauer sind in den Sveta-Group Sportpark Siegendorf gepilgert und sahen in der ersten Halbzeit ein von Taktik geprägtes Match, indem größtenteils die Aktionen zwischen den beiden Strafräumen stattgefunden haben. Die Torschüsse beider Mannschaften konnte man an einer Hand abzählen, es war bis zu diesem Zeitpunkt kein aufregendes Spitzenspiel, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Siegendorf erhöhte den Druck

In der zweiten Halbzeit wurden die Hausherren aktiver und die erste große Torchance hatte Lukas Grozurek, konnte diese aber nicht verwerten. Es folgten weitere gute Chancen, bevor es in der 71. Minute zum ersten Mal im Kasten der Gäste klingelte: Nach einem schön vorgetragenen Angriff wurde das Leder ideal zum Goalgetter der Hausherren, Lukas Grozurek gespielt, der lässt noch zwei Spieler der Ritzinger aussteigen und netzt zur 1:0-Führung ein. Der nächste Treffer resultierte aus der Vielzahl der Standards, den die Hausherren heraus gespielt hatten, der Ball kommt scharf in den Strafraum geflogen und vom Oberschenkel von Jakub Valek prallte das Spielgerät in der 78. Minute ins eigene Tor zum 2:0 für die Heimischen. Der 1:2 Anschlusstreffer für die Gäste durch Martin Gander in der 88. Minute brachte noch etwas Spannung in die Begegnung, aber die Schilhan-Truppe brachte das Ergebnis souverän über die Runden.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Es war die erwartet schwere Partie, den Ritzing hatte bis jetzt erst drei Gegentore bekommen. Wir haben das Spiel über 90 Minuten so angelegt, dass wir sie müde machen und das hat perfekt funktioniert und darum haben wir uns in der zweiten Halbzeit die Chancen erarbeitet, so wie wir es sonst auch machen.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Siegendorf hat verdient gewonnen, in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel einigermaßen offengehalten und hatten eine gute Torchance, in der zweiten Halbzeit hat Siegendorf den Druck erhöht und unser Goalie konnte sich bei einigen Weitschüsse auszeichnen.“

