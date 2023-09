2:0-Auswärtssieg – SV Leithaprodersdorf nimmt auch die Hürde FC Deutschkreutz

Details Samstag, 02. September 2023 10:39

In der fünften Runde der Burgenlandliga am Freitagabend hatte der FC Deutschkreutz den SV Leithaprodersdorf zu Gast. Ein brisantes Duell, spielt doch Trainer Peter Benes gegen seinen ehemaligen Verein und möchte natürlich als Sieger vom Platz gehen. Die Gäste waren mit dem Vorhaben des Ex-Trainers nicht einverstanden und konnten Dank des Doppelpacks von Noel Kustor als Sieger die Heimreise antreten.

Die Gäste waren Spielbestimmend

Von Beginn an beherrschten die Gäste das Spielgeschehen auf dem Rasen und setzten die Hausherren enorm unter Druck, so war es nicht verwunderlich, dass bereits in der 14. Minute das 1:0 für die Gäste fiel, als sich Noel Kustor nach einer Zuckerflanke von Stephan Heiss hochschraubte und per Kopf die Führung erzielte. In der 27. Minute wieder ein Zusammenspiel von Heiss zu Kustor, der taucht allein vor dem Tor auf, kann aber das Leder nicht im Gehäuse der Heimischen versenken. In der 44. Minute wurde Matthias Hänsler, Leithaprodersdorf, mit der Gelb-Roten Karte nach wiederholtem Foulspiel vorzeitig zum Duschen geschickt. Mit der knappen 1:0 Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz wurde überlegen

Die Hausherren kamen nun mit vollem Elan aus der Kabine und diktierten das Spielgeschehen. In der 52. Minute setzte Danijel Trajilovic das erste Ausrufezeichen für die Hausherren, als er vom rechten Eck des Sechzehners per Flachschuss am Goalie der Gäste scheiterte. In der 57. Minute versuchte es David Thumberger mit einem Alleingang, scheitert an Fabian Haberl, dem ausgezeichneten Goalie der Auswärtigen. In der 70. Minute hatte Luca Noel Treiber mit einem Freistoß die Chance, den Ausgleich zu erzielen, aber das Leder geht am rechten Eck vorbei. Nur eine Minute später hatten die Gäste eine Doppelchance, die Führung auszubauen, diese wurden aber vergeben, bevor dann wieder Noel Kustor in der 80. Minute mit seinem Doppelpack auf 2:0 erhöhte, was zugleich auch der Endstand war,

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui, so kann ich das Spiel bezeichnen, die Gäste waren als Mannschaft kompakter und hatten nicht so viele Eigenfehler produziert. In der zweiten Halbzeit dann ein anderes Gesicht meiner Mannschaft, trotz Unterzahl haben wir nun das Spiel diktiert und erspielten und einige hochkarätige Torchancen.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner sehr gut im Griff gehabt, wir waren agiler, frischer und spielbestimmend und habe uns etliche gute Torchancen heraus gespielt, darum hätte die Pausenführung höher ausfallen können. In der zweiten Halbzeit hat fast jeder meiner Spieler gemeint, das Spiel ist gelaufen und hat einen Schritt weniger gemacht und dadurch sind wir zeitweise ins Schwimmen geraten.“

