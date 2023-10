Mangelhafte Chancenverwertung lässt USV Halbturn im Duell mit dem ASK Kohfidisch als Verlierer vom Platz gehen

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 09:45

Es war die Geschichte des letzten Spieltags: Ausgerechnet gegen die ebenfalls im unteren Tabellendrittel angesiedelter ASK Marz gelang es einem abgebrühten USV Halbturn den ersten Saisonsieg in der Burgenlandliga einzufahren. Daran galt es in Runde zehn beim ASK Kohfidisch anzuknüpfen, woraus letztlich aber nichts wurde, denn es wurden Torchancen en Masse vergeben. Kohfidisch war mannschaftlich das bessere Team und konnten nach drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg bejubeln.

Torchancenwucher Halbturn

In den ersten 15 Minuten war nicht viel los auf dem Rasen, beide Mannschaft spielten mit vornehmer Zurückhaltung. In der 18. Minute die erste Top-Chance für Halbturn, aber Marco Philip Hoffmann kann das Leder nach einem Solo nicht im Kasten der Heimischen unterbringen. Besser machten es die Heimischen, nach einer zielgenauen Flanke in den Strafraum nimmt Julian Binder das Leder volley und knallt es in die Maschen des Gehäuses der Gäste zur 1:0-Führung.(25.) Bis zum Pausenpfiff folgen noch weitere Hochkaräter für die Auswärtigen, aber das Spielgerät wollte einfach nicht im Tor der Heimischen landen. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Kohfidisch brachte den Sieg souverän über die Runden

In der 54. Minute zeigte der Goalie der Gäste, Rene Summer sein Können, als er einen abgefälschten Freistoß sensationell halten kann. Beim nächsten Angriff waren die Hausherren wieder erfolgreich, nach einem Corner köpfte Bence Vajda von der ersten Stange den Ball hoch ins lange Eck und es stand 2:0. In der 66. Minute zeigte Schiedsrichter Christoph Ruffa dem Halbturner Marco Philip Hoffmann die Gelb-Rote Karte und schickte ihn vorzeitig zum Duschen. Es folgten weitere gute Tormöglichkeiten für die Gäste, aber sie konnten diese nicht verwerten. Eine alte Fußballweisheit sagt: Die Tore, die man nicht schießt, bekommt man.

Stimmen zum Spiel

Dominik Szendi, Funktionär ASK Kohfidisch:

„Wir waren in der ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft, aber der Gegner hatte mehr Torchancen. In der zweiten Spielhälfte haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt und aufgrund der Leistung meines Teams war es ein verdienter Sieg.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir haben vier hochkarätige Torchancen gehabt, konnten aber keine Tore erzielen. Wenn man so viele Tormöglichkeiten auf fremden Rasen hat, dann müsste wenigstens ein Punkt herausschauen. Dazu noch die unnötige Gelb-Rote-Karte für Marco Philip Hoffmann, der uns im kommenden wichtigen Spiel gegen Rudersdorf fehlen wird. Das war heute ein gebrauchter Tag für uns.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.