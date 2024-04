Negativserie beendet: Sankt Margarethen besiegt Bad Sauerbrunn mit 1:0

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 08:42

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 21. Runde der SV Sankt Margarethen und der SC Bad Sauerbrunn gegenüber. Vor diesem Match stellte sich die Frage, ob die Hausherren ihre Negativserie beenden können oder ob die Gäste einen weiteren Sieg erringen können. In einem spannenden Match mit leichten Vorteilen für die Gäste setzten sich die Hausherren mit einem 1:0 Sieg durch und beendeten ihre Negativserie.

Verhaltener Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen verhalten das Spiel, abwartend, was der Gegner auf den Rasen bringt. In der 23. Minute fast ein Eigentor für die Hausherren, eine scharfe Flanke in den Strafraum von Timotej Toth und ein Abwehrspieler der Hausherren lenkte das Leder fast ins eigene Tor, wäre da nicht der heute glänzend aufgelegte Goalie der Heimischen, Michael Wenzl gewesen, der mit einer super Reaktion einen Treffer verhinderte. Beide Mannschaften waren bemüht, einen Treffer zu erzielen, aber es fehlten die hochkarätigen Torchancen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn mit den besseren Torchancen

Nach dem Seitenwechsel lukrierten die Auswärtigen etliche gute Tormöglichkeiten; ein scharfer Schuss von Michal Kozak verfehlte knapp das Ziel, dann tauchte Tomislav Ivanovic plötzlich allein vor Torwart der Hausherren auf, haute das Spielgerät aber über die Latte. Nur zwei Minuten später kam wieder Ivanovic allein auf Torwart Michael Wenzl zu gerannt, aber der Goalie blieb im eins gegen eins Duell der Sieger. Und alle guten Dinge sind drei, auch seine dritte Torchance mit einem Kopfball konnte Ivanovic nicht im Kasten der Gastgeber unterbringen. Die Hausherren waren nach Standards gefährlich, aber ein Treffer wollte ihnen nicht gelingen. Dann kam es, wie es kommen musste, wenn eine Mannschaft so viele Torchancen auslässt: Florian Dörfler setzte sich mit einem Konter auf der Seite durch, sein zielgenauer Stanglpass erreichte Mario Wenzl und der hat keine Mühe, das Leder im Kasten der Auswärtigen zum 1:0 unterzubringen.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Granabetter, Sektionsleiter SV Sankt Margarethen:

„In Summe ein großes Aufatmen im Verein, es war ein glücklicher Sieg, dem Spielverlauf nach war es ein typisches Unentschieden-Spiel. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Bad Sauerbrunn die besseren Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Meine Mannschaft hat brav gekämpft und wenig zugelassen und wir sind heute als glücklicher Sieger vom Platz gegangen.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Eine ganz bittere Niederlage für uns; wir müssen uns den Vorwurf machen, aus den vielen vorhandenen Torchancen keinen Treffer erzielt zu haben. Wir haben mehr Spielanteile gehabt und haben das nicht genutzt. Ein Konter der Hausherren hat die Entscheidung gebracht.“

Details

