Edelserpentin erspielt in Marz den ersten Punkt im Frühjahr

Details Samstag, 13. April 2024 09:03

Der ASK Marz empfing am Freitagabend die SpG Edelserpentin zum Meisterschaftsspiel der 22. Runde in der Burgenlandliga. Der ASK befindet sich in einer guten Form und möchte diese auch auf den Rasen bringen. Für die Gäste wird es aber langsam Zeit, im Frühjahr endlich die ersten Punkte zu sammeln. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der die Gäste ab der 15. Minute die dominierende Mannschaft waren, aber sie konnten etliche Tormöglichkeiten nicht verwerten. Somit mussten sie sich mit einem Punkt begnügen.

Das Match beginnt mit einem frühen Tor

Kaum die Zuschauer ihre Plätze eingenommen, klingelte es schon im Tor der Gäste. Ciprian-Florin Brata erkämpft sich an der Strafraumgrenze den Ball, dringt in den Strafraum ein und sein wuchtiger Schuss ins lange Eck war unhaltbar für den Goalie der Gäste und es stand 1:0 für die Heimischen. Ab der 15. Minute kamen die Gäste immer besser ins Spiel und dominierten das Geschehen auf dem Spielfeld. In der 39. Minute wurden die Auswärtigen für ihre Bemühungen belohnt; Soma Sarosi setzte sich auf der Seite gekonnt durch und sein zielgenauer Stanglpass erreichte Julian Schwarz und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Hausherren zum 1:1-Ausgleich. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Edelserpentin blieb überlegen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich kaum das Geschehen auf dem Rasen, die Gäste dominierten weiter das Spiel, konnten aber aus vielen guten Tormöglichkeiten keinen Treffer erzielen. Balazs Horvath und Endrit Mucolli vergaben gute Tormöglichkeiten und ein Kopfballtor von Kevin Strohmeyer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Auch die Heimischen lukrierten eine hochkarätige Torchance, als Mathias Wollmann mit einem Super-Pass Patrick Scheiber in Szene setzte, aber er scheiterte am Goalie der Gäste. Mit dem 1:1-Remis hat Edelserpentin den ersten Punkt im Frühjahr erspielt.

Stimmen zum Spiel

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Das war heute ein schwierig erkämpfter Punkt für meine Mannschaft; der Gegner war besser, war aggressiver und hat eine große Laufbereitschaft gehabt.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir waren eigentlich die dominierende Mannschaft und haben ab der 15. Minute das Spiel gemacht. In den Schlussminuten haben wir uns einige gute Tormöglichkeiten heraus gespielt, aber es fehlte immer der letzte Pass oder der Torhüter hatte seine Finger dazwischen. Abschließend muss man sagen, das waren heute zwei verlorenen Punkte für uns.“

