Parndorf erkämpft sich Punkt gegen Siegendorf durch Last-Minute-Treffer

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 09:27

Am Freitagabend kam es zum Showdown in der Burgenlandliga, der Tabellenzweite SC/ESV Parndorf empfing den Leader ASV Siegendorf zum Meisterschaftsspiel der 22. Runde. Beide Teams sind in der Rückrunde ungeschlagen und zählen damit sinngemäß zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Für die Hausherren zählte nur ein Sieg, wenn sie am Tabellenführer dranbleiben wollen, mit einem vollen Erfolg könnten die Gäste die Meisterschaft vorzeitig für sich entscheiden. Am gestrigen Abend gab es nach einem Tor in der Nachspielzeit ein gerechtes Remis.

Rassiges Spiel mit Vorteilen der Hausherren

Über 1000 Besucher sind in das Parndorfer Heidebodenstadion gekommen, um den Kampf der Giganten mitzuverfolgen. In den ersten 15 Minuten gab es keine torgefährlichen Szenen, beide Mannschaften spielten abwartend, was der Gegner unternimmt. Im Anschluss daran wurde es vor den beiden Toren lebendiger, die Stürmer beider Mannschaften lukrierten nun Torchancen. In der 29. Minute, Lukas Grozurek mit einer sensationellen Direkt-Abnahme aus der Luft nach Flanke von links, Goalie Martin Kraus wischt den hohen Schuss ganz stark über die Latte. In der 37. Minute legt sich Mario Stefel den Ball für einen Freistoß zurecht, tritt an und haut die Kugel an den linken Pfosten. Das hätte die 1:0-Führung der Gäste sein können. Kurz vor dem Pausenpfiff dann die 1:0-Führung der Heimischen, Paulo Heimo Jani bekommt einen exzellenten Lochpass und rennt aus zentraler Position alleine auf den Torwart zu und versenkt das Leder im linken Toreck. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf ist effizienter

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich, aber Deni Stoilov beförderte die Kugel aus Nahdistanz nur an die Latte. Bis zur 60. Minute hatten die Hausherren mehr vom Spiel, aber den nächsten Treffer erzielten die Gäste; Tin Zeco nach einem Doppelpass mit Lukas Grozurek kommt er links aus etwas spitzen Winkel und kurzer Distanz zum Schuss und netzt in der 62. Minute zum 1:1-Ausgleich ein. Nur sechs Minuten später ist es Tin Seco mit seinem Doppelpack, er wird in der Box freigespielt und schlenzt das Spielgerät gekonnt ins lange Eck zur 2:1 Führung für die Schilhan-Truppe. Ab der 80. Minute schickte der Parndorfer Coach Wolfgang Fischer seine Innenverteidiger nach vorn, um doch noch einen Punkt zu retten, was zur Folge hatte, dass die Auswärtigen mit Kontern zu guten Torchancen kamen. Lukas Grozurek, Emmanuel Kande und Stephan Auer vergaben hochkarätige Möglichkeiten. In der vierten Minute der Nachspielzeit waren fast alle Spieler der Gastgeber einschließlich Goalie Martin Kraus im Strafraum der Gäste versammelt, als ein Eckstoß zum eingewechselten Christopher Pinter kam und der kompromisslos das Leder zum 2:2-Endstand unter die Latte knallte. Hervorheben muss man auch die Leistung von Schiedsrichter Albert Wandl, der das Schlagerspiel mit viel Fingerspitzengefühl geleitet hat und ohne eine Gelbe Karte ausgekommen ist.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf:

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, sind mit 1:0 in Führung gegangen, ein weiterer Treffer wäre möglich gewesen. In der zweiten Halbzeit ist es nicht mehr so gut für uns gelaufen, aber wir haben wenigstens ein Remis erreicht.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir sind schlecht in die erste Halbzeit rein gestartet, haben nicht so gute zweite Bälle gehabt wie gegen Leithaprodersdorf und haben durch einen Stellungsfehler das 0:1 erhalten. In der Pause wurde angesprochen, dass wir bei den zweiten Bällen besser da sein wollen und haben in der zweiten Halbzeit viel besser gespielt und leider in der Nachspielzeit das 2:2 bekommen. Wenn wir nächste Woche gegen Horitschon gewinnen, ist der sechs Punkte Vorsprung wieder hergestellt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.