Leithaprodersdorf erkämpft sich Punkt gegen Klingenbach durch Last-Minute-Treffer

Details Samstag, 20. April 2024 09:26

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 23. Runde der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Leithaprodersdorf und dem ASK Klingenbach in der LeithArena vor rund 300 Zuschauern. Die Hausherren hatten am letzten Wochenende spielfrei, konnten aber den dritten Platz im Ranking behalten. Der ASK beendete am letzten Wochenende eine Negativserie von sechs sieglosen Begegnungen.

Offener Schlagabtausch

Von Beginn an spielten beide Mannschaften mit offenem Visier und bereits in der 5. Minute hatten die Gäste die erste Torchance, nach einem Stanglpass von Alexander Fiedler knallte Marco Laubner das Spielgerät über das Gehäuse der Heimischen. Fast im Gegenzug der Führungstreffer der Heimischen, ein Superpass von Stephan Heiss auf Noel Kustor, der das Spielgerät gekonnt annahm und in der 8. Minute in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen versenkte. Nur 10 Minuten später, eine Flanke von Jakub Sulc erreichte Frantisek Lady und der machte einen Haken nach innen und brachte das Spielgerät zum 1:1 Ausgleich im Kasten der Heimischen unter. In der weiteren Folge der Partie gestalteten beide Mannschaften ein offenes Match mit einigen Torraumszenen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach mit einer optischen Überlegenheit

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste das Kommando auf dem Spielfeld und hatten in der 51. Minute die Chance, mit 2:1 in Führung zu gehen, aber Jakub Sulc setzte den Penalty über das Tor. In der weiteren Folge der Begegnung hatte Sulc zwei gute Tormöglichkeiten, den verschossenen Elfmeter auszumerzen, aber das gelang ihm nicht. Auch die Hausherren kamen zu guten Einschussmöglichkeiten, Tobias Beran verfehlte das Ziel mit dem Kopf ganz knapp und Noel Kustor schoss alleinstehend den Torwart der Gäste an. In der 69. Minute eine gelungene Kombination der Hatzl-Truppe über Matej Skreptak, der flankt zur Mitte und Marco Laubner war zur Stelle und erzielte den 2:1 Führungstreffer der Auswärtigen. Die Klingenbacher blieben weiter am Drücker, aber in der Nachspielzeit kommt ein Outeinwurf in den Strafraum der Gäste geflogen und Marcel Wölfer ist zur Stelle und erzielte den 2:2-Ausgleichstreffer.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war eine rassige, kampfbetonte Partie, in die wir schwierig hineingekommen sind. Wir haben heute ein Riesenglück gehabt, dass Klingenbach einen Elfmeter vergeben hat und wir den Ausgleichstreffer in der 90. Minute erzielt haben. Anscheinend hat uns die Spieltags-Pause etwas aus dem Rhythmus gebracht.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, es war generell ein gutes Match, beide Mannschaften wollten Fußball spielen und war für die Zuschauer interessant anzuschauen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und leider in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer bekommen.“

