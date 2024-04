Endlich voll angeschrieben: Der ASK Klingenbach bezwingt das Tabellenkellerkind Rudersdorf mit 4:1

Spielberichte

Die Punkteausbeute in der jüngeren Vergangenheit zeigt: Der USVS Hausbauführer Rudersdorf scheint den Abstiegskampf in der Burgenlandliga sehr gut anzunehmen. Gestern hatte man eine brutal knifflige Aufgabe vor der Brust: Man musste zum Tabellenachten ASK Klingenbach reisen. Am Ende einer intensiven Partie muss festgehalten werden: Der ASK war den Gästen in vielen Belangen überlegen und feierte einen 4:1-Heimsieg und beendete damit die sieglose Serie im Frühjahr.

Lauwarmer Sommerkick zu Beginn der Begegnung

In den ersten Spielminuten war es ein richtiges Geplänkel auf dem Rasen; keine Mannschaft konnte überzeugen. In der 18. Minute ein typisches Ibo Sahin Tor; er schnappt sich an der Mittellinie das Leder und läuft allein in Richtung Klingenbacher Tor, überwindet den Goalie und verwertet eiskalt ins linke obere Eck zur 1:0-Führung der Gäste. Ab der 30. Minute begannen die Hausherren mit leichten Torannäherungen; Frantisek Lady hatte eine gute Tormöglichkeit, konnte den Ball aber aus spitzem Winkel nicht im Kasten der Gäste unterbringen. In der 36. Minute dann der 1:1 Ausgleich. Eine gelungene Kombination auf der Seite, die Flanke kommt in die Nähe des Strafraumes der Auswärtigen, Jakub Sulc verlängert mit dem Kopf zu Marco Laubner und der hat keine Mühe, das Spielgerät im Kasten der Gäste unterzubringen. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Rudersdorf eine hochkarätige Torchance durch Manuel Skerlak, sein Ball wird aber vor der Torlinie von einem Klingenbacher Spieler abgewehrt und im Gegenzug ein kluger Pass von Marco Laubner zu Frantisek Lady und der macht mit seiner Routine die 2:1-Führung für die Hausherren, was gleichzeitig auch der Pausenstand war.

Hausherren drehten auf

Nach dem Wiederanpfiff lukrierten die Gastgeber mehrere Torchancen, aber diese konnten nicht verwertet werden. In der 62. Minute hatten die Gäste durch Mikael Mertkarabetyan die große Chance, den Ausgleich zu erzielen, aber Goalie Stefan Schuller verhinderte das Tor mit einer gekonnten Fußabwehr. So dauerte es bis zur 82. Minute, ehe Marco Laubner per Kopf mit seinem Doppelpack auf 3:1 erhöhte. Als die Gäste hinten öffneten, war es der eingewechselte Clemens Stiglitz, der mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„In Summe gesehen war es auf jeden Fall ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, aber wir haben es uns selbst schwer gemacht, denn wir hatten die Möglichkeit, das Spiel viel früher zu entscheiden. Das war der erste volle Erfolg nach sechs sieglosen Matches und wird dem Team wieder die nötige Sicherheit geben.“

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„In den ersten 20 Minuten war das Spiel meiner Mannschaft o. k., nach dem Seitenwechsel haben wir eine Zeit lang direkt um das nächste Gegentor gebettelt. Zum Ende der Partie haben wir auf eine Dreier-Kette umgestellt, aber das hat nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Meiner Meinung nach ist der Sieg zu hoch ausgefallen.“

