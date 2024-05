Effizientes Oberloisdorf siegt über Forchtenstein und gibt "rote Laterne" ab

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 23:16

Im Rahmen der 27. Runde der II. Liga Mitte standen sich der SV Oberloisdorf und der SV Forchtenstein gegenüber. Auf dem Sportplatz in Oberloisdorf ging es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gastgeber setzten sich mit einem klaren 2:0 durch und machten damit einen Schritt Richtung Ligaverbleib.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Hausherren starteten energisch in die Partie und konnten bereits in der 15. Minute durch einen von Erik Nemeth sicher verwandelten Elfmeter in Führung gehen. Der Strafstoß war die Folge eines Fouls an Nemeth selbst, und der Stürmer ließ sich die Chance nicht nehmen, das Leder eiskalt im rechten oberen Eck zu versenken. Die Gäste aus Forchtenstein zeigten sich keineswegs geschockt und erspielten sich in der 19. Minute eine doppelte Chance durch Julian Salamon und David Marin, die jedoch ungenutzt blieb, da der Torhüter der Heimmannschaft, Jaron Iby, zusammen mit dem Pfosten rettete.

Die erste Halbzeit bot weiterhin Chancen auf beiden Seiten, wobei SV Oberloisdorf die knappe Führung behauptete. Besonders bemerkenswert war die Leistung von Oberloisdorfs Torhüter Iby, der mehrfach im Mittelpunkt stand und sein Können unter Beweis stellte, um die Führung zu sichern.

Oberloisdorf baut Führung aus

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck und erzielten in der 81. Minute das entscheidende 2:0. Erblin Polomi war es, der die Abwehr der Gäste mit einem gekonnten Haken überlief und den Ball an dem herausstürmenden Torhüter Manuel Geisendorfer vorbeischob. Diese Szene war ein Paradebeispiel für die Effizienz von Oberloisdorf in diesem Spiel.

In den Schlussminuten des Spiels zeigte sich Forchtenstein bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive der Heimmannschaft stand sicher. Besonders eine Rettungsaktion von Geisendorfer gegen einen Schuss von Marco Art in der 87. Minute hielt die Hoffnungen der Gäste kurzzeitig am Leben. Doch trotz ihrer Bemühungen gelang es den Forchtensteinern nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV Oberloisdorf. Dieser Erfolg bedeutet wichtige Punkte für die Gastgeber im Abstiegskampf, während SV Forchtenstein die Heimreise ohne Punkte antreten musste.

II. Liga Mitte: Oberloisdorf : Forchtenstein - 2:0 (1:0)

84 Erblin Polomi 2:0

15 Erik Nemeth 1:0

