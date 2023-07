Raiffeisen-Cup: Horitschon reichte eine gute zweite Halbzeit zum Weiterkommen

Cup

Details Sonntag, 30. Juli 2023 10:46

Der Aufsteiger der letzten Saison in die 1. Klasse Süd, der ASK Markt Neuhodis empfing in der ersten Runde des Raiffeisen-Cups den Burgenlandliga-Verein ASK Horitschon. Vom Klassenunterschied her ein David gegen Goliath-Kampf, den man in der ersten Halbzeit nicht zu sehen bekam, die Hausherren waren federführend und gingen verdient mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste auf Touren und konnten mit einem 3:1-Sieg die Heimreise antreten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Spielhälfte sah man in dieser Begegnung keinen Klassenunterschied, die Hausherren hielten tapfer mit und kamen in der 26. Minute durch Lukas Werderitsch, der von der Strafraumgrenze eine Granate Richtung Horitschoner Tor losließ und das Geschoss schlug unter der Torlatte ein. Die Gäste hatten auch ihre Torchancen, aber Mario Rekirsch und Bastian Lehner vergaben diese Möglichkeiten, einen Treffer zu erzielen. Somit wurde mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Horitschon nun eindeutig besser

In der Halbzeitpause dürfte Trainer Edi Stössl der Mannschaft gesagt haben, dass sie hier der Favorit sind und auch dementsprechend aufzutreten haben. Gesagt, getan, in der 47. Minute ließ Bastian Lehner einen Schuss aus circa 16 Meter Entfernung los und das Spielgerät schlug flach im Eck des Gehäuses der Heimischen zum 1:1-Ausgleich ein. Ab diesem Zeitpunkt dominierten die Auswärtigen das Geschehen auf dem Rasen und kamen auch zu weiteren Treffern. In der 76. Minute machte sich der gerade zuvor eingewechselte Márk Szileszki nach einem Pass in die Tiefe auf die Reise Richtung Tor der Hausherren und überwand den Goalie der Heimischen zur 2:1-Führung. Nur vier Minuten später, eine schön vorgetragene Kombination durch die Mitte, schloss Mario Rekirsch nach einem Super-Zuspiel von Márk Szileszki mit dem Treffer zum 3:1-Endstand ab. Bei den Hausherren zeigte Torwart Niklas Friedel eine herausragende Leistung, der mit Glanzparaden eine höhere Niederlage verhinderte. Mit der Einwechselung von Márk Szileszki bewies der Trainer ein glückliches Händchen und der dankte es ihm mit einem Tor und einem Assist.

Stimme zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„In der ersten Halbzeit haben es einige Spieler zu locker genommen, der Gegner war ja nur ein unterklassiger Verein. In der zweiten Halbzeit war ich mit der Leistung der Mannschaft zufriedener, obwohl ich mit dem Gesamtpaket der Darbietung der Truppe nicht überzeugt war.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei