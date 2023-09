Rabensburg dominiert bei Ulrichskirchen

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Vor etwa 100 Zuschauern kam es am Freitagabend zum Duell zwischen der SG Ulirchskirchen und dem ESV Rabensburg, das mit einem klaren Sieger endete. Der ESV Rabensburg zog der SG Ulrichskirchen das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Heimteams.

In den ersten Minuten spielte sich das Geschehen eher im Mittelfeld ab. Julian Graf brachte sein Team in der 25. Minute nach vorn. Fünf Minuten später musste die Hintermannschaft der Gäste in höchster Not den Vorsprung retten und den Ball vor der Linie klären. Zur Pause hatte Rabensburg eine hauchdünne Führung inne.

Dusan Klvana der Mann des Abends

Dusan Klvana nutze einen Fehler der Innenverteidigung und beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (50.).

Die Innenverteidiger von Ulrichskirchen laufen ineinander und der Stürmer braucht den Ball nur ins Tor schieben. Roman Fürst, Ticker-Reporter

In ruhiges Fahrwasser brachte der ESV Rabensburg sich, indem Tomas Klvana das 3:0 erzielte (75.). Klvana gelang ein Doppelpack (83./90.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Rabensburg überrannte Ulrichskirchen förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Aufstellung SG Ulrichskirchen: Tor: Alexander Riegelnegg Nummer 4: Martin Fürst Nummer 5: Gzim Spahija Nummer 6: Dino Hamidovic Nummer 8: Bruno Schiller Nummer 9: Pascal Igl Nummer 10: Ferid Mustafic Nummer 12: Moumin Khawaja Nummer 14: Raphael Tümmler Nummer 15: Mario Flandorfer Nummer 17: Stefan Fürst.

Aufstellung ESV Rabensburg: Tor: Peter Kmecik Nummer 3: Andreas Hesel Nummer 4: Oliver Wolf Nummer 5: Herbert Heger Nummer 6: Julian Bösel Nummer 8: Tomas Klvana Nummer 9: Dusan Klvana Nummer 10: Radoslav Juratek Nummer 11: Marco Fiegerl Nummer 12: Julian Graf Nummer 14: Dominic Gehart

Die SG Ulrichskirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Ulrichskirchen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Abwehrprobleme der SG Ulrichskirchen bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Ulrichskirchen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 14 Gegentreffer fing. Die SG Ulrichskirchen musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Der ESV Rabensburg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Rabensburg machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Ulrichskirchen tritt am Freitag, den 15.09.2023, um 20:00 Uhr, beim USV Sulz an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt der ESV Rabensburg den USC Wetzelsdorf.

2. Klasse Weinviertel: SG Ulrichskirchen – ESV Rabensburg, 0:5 (0:1)

90 Dusan Klvana 0:5

83 Dusan Klvana 0:4

75 Tomas Klvana 0:3

50 Dusan Klvana 0:2

25 Julian Graf 0:1

