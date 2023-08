Schrattenberg/Herrnbaumgarten mit Last-Minute-Sieg gegen Schrick

Details Dienstag, 15. August 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Die erste Runde der neuen Saison wurde bereits am Montag angepfiffen. Am zweiten Spieltag boten Schrattenberg/Herrnbaumgarten und der USV Schrick den 120 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Die Heimischen begannen stark und gingen schnell in Führung. Ein Doppelpack brachte die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten in eine komfortable Position: Simon Hapl war gleich zweimal zur Stelle (4./29.). Samuel Doza (Schrattenberg/H.) sah binnen drei Minuten zweimal Gelb und musste deshalb das Feld vorzeitig verlassen. Alexander Bitter war es, der in der 39. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Tor des Gastgebers unterbrachte. Mit einem Tor Vorsprung für Schrattenberg/Herrnbaumgarten ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Niederlage in letzter Minute

In Halbzeit zwei erwischten die Gäste den besseren Start und kamen rund zehn Minuten nach Wiederbeginn zum Ausgleich. Das 2:2 von Schrick bejubelte Adrian Rrahmani (56.). Als alle schon mit dem Unentschieden rechneten schlugen die Hausherren noch einmal entscheidund zu. Jan Hromek gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit (91.), der schließlich auch den Sieg bedeutete. Schließlich sprang für Schrattenberg/Herrnbaumgarten gegen den USV Schrick ein Dreier heraus.

Am 18.08.2023 empfängt die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten in der nächsten Partie die SG Ulrichskirchen. Schrick reist schon am Samstag zum USV Sulz.

2. Klasse Weinviertel: SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten – USV Schrick, 3:2 (2:1)

91 Jan Hromek 3:2

56 Adrian Rrahmani 2:2

39 Alexander Bitter 2:1

29 Simon Hapl 2:0

4 Simon Hapl 1:0

