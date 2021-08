Stein schießt überforderte Rottenmanner aus dem Stadion

Details Montag, 09. August 2021 15:47

Der SV Stein an der Enns empfing am Sonntagnachmittag in der ersten Runde der 1. Klasse Enns die zweite Kampfmannschaft des SV Rottenmann. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden, und wie! Am Ende gab es einen 8:0-Kantersieg. Die Steiner ließen dem Gegner keine Chance und schossen ihn förmlich aus dem Stadion. Trotz des hohen Sieges lachen die Steiner nicht von der Tabellenspitze, denn Liezens Juniors konnten ein Tor mehr erzielen.

Starke Steiner

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Steinern, den Gegner von der ersten Sekunde an unter Druck setzen und ihm keine Luft zum Atmen lassen. Dennoch dauert es eine Weile, bis das erste Tor fällt. In der 18. Minute ist es aber so weit. Eine Unachtsamkeit reicht und schon steht es 1:0. Dominik Pfennich trifft zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Steiner nachlegen, was auch gelingt. Nicht einmal 60 Sekunden später steht es 2:0. Daniel Schönleitner trifft nach einem schnellen Angriff. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Steiner haben aber noch lange nicht genug. Vorerst bleibt es aber mal beim 2:0. Auch die Rottenmanner dürfen jetzt mitspielen, können allerdings nicht wirklich Chancen kreieren. Nach etwas mehr als 36 Minuten zappelt das Leder zum dritten Mal im Netz. Erneut ist es Pfennich, der jubeln darf und das Spiel schon im ersten Durchgang entscheidet. Das 3:0 ist dann auch der Pausenstand.

Gastgeber drehen weiter auf

Im zweiten Durchgang drehen die Steiner so richtig auf. Zwei Minuten nach Wiederbeginn steht es 4:0. Pfennich macht seinen Dreierpack perfekt. Gerold Fischbacher legt zehn Minuten später das 5:0 nach. Das halbe Dutzend voll ist nach dem sehenswerten Treffer von Michael Hirz in der 75. Minute. Die Gastgeber haben aber noch nicht genug. Rottenmann hat sich längst aufgegeben. Hirz trifft nach einem Konter in der 88. Minute zum 7:0. Martin Langbrucker dann auch noch das 8:0. Dann ist das Spiel vorbei und Stein jubelt über drei Punkte.

