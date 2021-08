Zweistellig! Stein überrollt gegen überforderte Gröbminger

Details Sonntag, 29. August 2021 16:39

Einen berauschenden 12:0-Sieg fuhr SV Stein/Enns am Samstag in der vierten Runde der 1. Klasse Enns gegen die Reserve von SG E-Werk Pruggern/Gröbming ein. Die Steiner ließen dem Gegner keine Chance überrollten ihn förmlich. Für die Steiner ist es der vierte Sieg im vierten Spiel.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Steinern, die den Gegner von der ersten Sekunde an unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Gerold Fischbacher trifft früh zur Führung. Nur wenige Augenblicke später das 2:0: Stangler von der rechten Seite und Fischbacher steht richtig - er schiebt locker lässig ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Nach einer Viertelstunde steht es 3:0 für die Gäste: Flanke von Schachner auf Pfennich, der nimmt sich das Leder an und schiebt ihn aus 16 Metern ins rechte Eck. Die Gastgeber sind gänzlich überfordert. Das 4:0 entscheidet das Spiel schon vor der Pause, und es hätten auch noch weitere Tore fallen müssen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Fischbacher ist nach einem Stanglpass zur Stelle. Die Gäste haben aber noch lange nicht genug. Innerhalb von 60 Sekunden erzielen die Steiner gleich noch zwei Tore und stellen damit auf 7:0. In der 63. Minute wird Michael Hirz muttersehlenallein im Strafraum angespielt und schiebt locker ins Tor. Drei weitere Tore sorgen für das 8:0, 9:0 und 10:0. Die Steiner haben sich heute in einen wahren Rausch gespielt und haben noch nicht einmal genug. Das 11:0 fällt nach einem Gestocher im Strafraum und das Dutzend wird nach einem Stanglpass voll gemacht. Dann ist die Begegnung vorbei.

Simon Holzinger (Trainer Stein): "Wie man am Ergebnis sieht, war Gröbming an diesem Tag kein ebenbürtiger Gegner für uns. Wobei der Sieg auch noch höher ausfallen hätte können. Für uns heißt es jetzt volle Konzentration auf das kommende Spitzenspiel gegen den ESV Selzthal, den wir am Sonntag auf eigener Anlage begrüßen dürfen."

1. Klasse Enns: SG E-Werk Pruggern/Gröbming II – SV Stein/Enns, 0:12 (0:4)

4 Gerold Fischbacher 0:1

5 Gerold Fischbacher 0:2

13 Dominik Pfennich 0:3

26 Dominik Pfennich 0:4

47 Gerold Fischbacher 0:5

48 Daniel Schoenleitner 0:6

49 Bernhard Schachner 0:7

63 Michael Hirz 0:8

65 Michael Hirz 0:9

65 Gerold Fischbacher 0:10

76 Simon Holzinger 0:11

82 Dominik Pfennich 0:12

