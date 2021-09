Stein/Enns macht es gegen Eisenerz zweistellig

Details Montag, 27. September 2021 21:28

SV Stein/Enns hat die eigenen Aufstiegsambitionen in der 1. Klasse Enns am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis gestellt und WSV Eisenerz das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 12:0 für Stein/Enns. Damit wurde SV Stein/Enns der Favoritenrolle vollends gerecht.

Das Spiel beginnt munter und mit starken Steinern, die den Gegner von Beginn unter Druck setzen. Rene Gerhard Gutmann ist es schließlich, der zum 1:0 trifft, und zwar in der 13. Minute. Mit der Führung im Rücken wollen die Steiner nachlegen, woraus aber nichts wird - vorerst zumindest. Das sollte sich ändern, denn die Steiner spielen sich im weiteren Verlauf der Partie in einen Rausch. Das 2:0 von Stein/Enns stellt Gerold Fischbacher sicher (35.). In der 36. Minute legt Bernhard Schachner zum 3:0 zugunsten des Heimteams nach. Damit ist für klare Fronten gesorgt und das Spiel wohl schon jetzt entschieden. Kurz vor dem Seitenwechsel legt der Ligaprimus das 4:0 nach (40.). WSV Eisenerz sah in Durchgang eins kein Land und lag zur Pause unaufholbar zurück.

Die zweite Halbzeit beginnt ganz nach Wunsch der Steiner, die sogleich nachlegen können. Michael Hirz gelingt innerhalb von vier Minuten ein Doppelpack (47./51.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubt. Der siebente Streich von SV Stein/Enns ist Martin Langbrucker vorbehalten (59.). Hirz baut den Vorsprung von Stein/Enns in der 63. Minute schließlich weiter aus. Ein Treffer aus einem Elfmeter und noch weitere zwei Tore ergeben den Endstand von 12:0. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist die Partie auf schiefer Ebene schließlich vorbei.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Das Spiel war, wie man am Ergebnis erkennt, eine mehr als deutliche Angelegenheit. Nun gilt es den Schwung in die restlichen 3 Partien der Herbstmeisterschaft mit zu nehmen."

1. Klasse Enns: SV Stein/Enns – WSV Eisenerz, 12:0 (5:0)

13 Rene Gerhard Gutmann 1:0

35 Gerold Fischbacher 2:0

36 Bernhard Schachner 3:0

40 Daniel Schoenleitner 4:0

47 Michael Hirz 5:0

51 Michael Hirz 6:0

59 Martin Langbrucker 7:0

63 Michael Hirz 8:0

73 Dominik Pfennich 9:0

79 Daniel Schoenleitner 10:0

82 Daniel Schoenleitner 11:0

85 Martin Langbrucker 12:0

