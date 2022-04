Stein lässt gegen Juniors Liezen nichts anbrennen

Details Montag, 11. April 2022 11:24

Bei Stein/Enns gab es für Juniors Liezen in der 1. Klasse Enns nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Stein/Enns heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. SV Stein/Enns hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Die erste Halbzeit ist weitgehend höhepunktlos. Weder die Gastgeber noch die Gäste können sich vorerst wirklich Tormöglichkeiten herausspielen. Stein hat aber mehr vom Spiel. Dennoch setzt der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Die zweite Halbzeit verläuft ganz anders. Bernhard Schachner bringt SC Juniors Liezen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 53. und 63. Minute in Folge schöner Angriffe vollstreckt. Die beste Chance der Liezener findet Alexander Hofer vor, doch er vergibt vom Elferpunkt. Mit dem Ende der Spielzeit streicht Stein/Enns gegen Juniors Liezen die volle Ausbeute ein.

SV Stein/Enns hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Die Defensive der Heimmannschaft (13 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Enns zu bieten hat. SV Stein/Enns weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Stein/Enns scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Schlappe behält SC Juniors Liezen den vierten Tabellenplatz bei. Die gute Bilanz von Juniors Liezen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Juniors Liezen bisher acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Juniors Liezen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist SV Stein/Enns zu FC Tauplitz, zeitgleich empfängt SC Juniors Liezen die Zweitvertretung von Bad Mitterndorf.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Wir haben bis zum Schluss nicht nachgelassen und auch verdient gewonnen."

1. Klasse Enns: SV Stein/Enns – SC Juniors Liezen, 2:0 (0:0)

63 Bernhard Schachner 2:0

53 Bernhard Schachner 1:0