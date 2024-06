SV Radmer dominiert: Überzeugender 4:1-Sieg gegen die Ausseerland Juniors

Details Montag, 10. Juni 2024 12:57

Der SV Kupferschaubergwerk Radmer feierte einen 4:1-Heimsieg gegen die Ausseerland Juniors. Schon früh in der Partie setzte die Heimmannschaft klare Akzente und ließ den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte sich die Überlegenheit der Gastgeber, die mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause gingen. Trotz eines Ehrentreffers der Ausseerland Juniors in der Schlussphase war der Sieg des SV Radmer nie ernsthaft in Gefahr.

Blitzstart und frühe Vorentscheidung

Kaum war das Spiel angepfiffen, da setzte der SV Radmer bereits das erste Ausrufezeichen. In der ersten Minute verwandelte Kevin Wrana einen Elfmeter souverän zur 1:0-Führung. Der Schiedsrichter hatte keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen, nachdem ein Spieler der Ausseerland Juniors im Strafraum gefoult worden war. Mit dieser frühen Führung im Rücken spielte der SV Radmer befreit auf und setzte die Gäste weiter unter Druck.

In der 15. Minute baute Julian Jäger die Führung auf 2:0 aus. Nach einer wunderbaren Vorlage von Swoboda umkurvte Jäger den Torwart der Gäste und schob den Ball trocken ein. Die Abwehr der Ausseerland Juniors wirkte zu diesem Zeitpunkt überfordert und konnte den Angriffen der Heimmannschaft wenig entgegensetzen.

Auch in der Folge blieb der SV Radmer die dominierende Mannschaft. In der 36. Minute erhöhte Marc Seebacher nach einem schönen Spielzug auf 3:0. Ein Foul an Jäger im Strafraum führte zu einem weiteren Elfmeter, den Seebacher souverän verwandelte. Die Gäste schafften es kaum, aus ihrer eigenen Hälfte herauszukommen, und mussten sich immer wieder den Angriffen der Radmeraner erwehren.

Starke zweite Halbzeit und Ehrentreffer der Gäste

Nach der Halbzeitpause änderte sich wenig am Spielverlauf. Der SV Radmer blieb das dominierende Team und ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen. In der 57. Minute setzte Julian Jäger den Schlusspunkt für die Heimmannschaft mit seinem zweiten Tor des Tages. Nach einer schönen Kombination stand er frei vor dem Tor und ließ dem Gästetorwart keine Chance – 4:0 für den SV Radmer.

Die Ausseerland Juniors zeigten jedoch Moral und gaben sich nicht völlig auf. In der 83. Minute erzielte Mario Margotti den Ehrentreffer für die Gäste. Nach einem schnellen Konter stand er plötzlich frei vor dem Tor und verwandelte sicher zum 4:1. Obwohl das Spiel damit entschieden war, kämpften die Gäste weiter und versuchten, das Ergebnis noch zu verbessern.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Der SV Radmer verwaltete die Führung souverän und ließ den Gästen kaum noch Raum für gefährliche Aktionen. In der 90. Minute wurde der Schlusspfiff ertönt und die Heimmannschaft konnte sich über einen verdienten 4:1-Sieg freuen.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Auch das letzte Spiel war wieder ein Lernpartie für unsere Youngsters. Von der Erfahrung in der heurigen Saison werden wir aber in Zukunft stark profitieren."

Aufstellungen:

Radmer: Joachim-Marcel Driessler - Marc Seebacher, Kevin Wrana (K), Emre Yurdakul - Klemens Standfest, Eric Seebacher, Andre Winter, Josip Markovic - Julian Jäger, Julian Kassegger, Dominik Swoboda

Ersatzspieler: Daniel Stangl, Adrian Kämmerer, Luca Plank, Kevin Feyrer, Oliver Stadlbauer, Daniel Imnitzer

Trainer: Ing. Christoph Koschnik

FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors: Marco Köberl - Markus Steiner, Mathias Schneider, Julian Kirchschlager, Fabian Kogler - Philipp Haupt, Lukas Grill, Fabian Pliem, Lukas Stöckl - Dorian Martinovic, Lukas Sukitsch (K)

Ersatzspieler: David Martinovic, Mario Margotti, Ivan Martinovic, Gabriel Grubesa, Christian Marl

Trainer: Lukas Sukitsch

1. Klasse Enns: Radmer : Ausseerland Jrs. - 4:1 (3:0)

83 Mario Margotti 4:1

57 Julian Jäger 4:0

36 Marc Seebacher 3:0

15 Eric Seebacher 2:0

1 Kevin Wrana 1:0

