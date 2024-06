Bad Mitterndorf II klettert am letzten Spieltag an die Tabellenspitze und krönt sich zum Meister

In einer Begegnung des letzten Spieltages setzte sich Bad Mitterndorf II mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Hall durch und krönte sich zum Meister der 1. Klasse Enns. Die Partie war geprägt von wechselhaften Wetterbedingungen, die den Spielern einiges abverlangten. Dennoch konnte der Ligaprimus vor heimischer Kulisse die Oberhand behalten und seine überragende Saisonleistung mit dem Meistertitel krönen.

Hausherren mit früher Führung

Bereits in der 14. Minute gelang den Hausherren der erste Treffer durch Sebastian Seebacher, der eine Flanke unglücklich durch die Hände des Torwarts ins Tor lenkte. Zuvor hatte sich die Heimmannschaft bereits einige Chancen erarbeitet, jedoch ohne Erfolg. Die Gäste aus Hall hatten in den ersten Minuten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, was Bad Mitterndorf II geschickt ausnutzte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte Bad Mitterndorf II das Geschehen. In der 18. Minute verpasste Christoph Schnupp eine klare Chance, als er freistehend vor dem Tor den Ball verfehlte. Die Defensive der Gäste stand kompakt und verhinderte weitere Gegentreffer, während sie selbst kaum gefährlich vor das gegnerische Tor kamen. In der 45. Minute parierte der Hall-Keeper Kevin König einen starken Schuss von Daniel Penz und verhinderte damit eine höhere Führung zur Halbzeit.

Wetterkapriolen in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte starker Regen ein, der das Spielgeschehen deutlich beeinflusste. Trotz des widrigen Wetters blieb der angehende Meister offensiv aktiv. In der 47. Minute verfehlte ein Schuss von Penz knapp das Tor. Die Gäste aus Hall kamen etwas besser ins Spiel und versuchten, durch Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Dies gelang schließlich in der 67. Minute, als Michael Limmer einen Freistoß aus 33 Metern flach ins linke Eck verwandelte und zum 1:1 ausglich.

Doch die Freude der Gäste währte nur kurz. Bereits eine Minute später erzielte Andreas Pliem die erneute Führung für Bad Mitterndorf II. Ein schneller Konter brachte die Gastgeber in eine gute Position, die Pliem eiskalt nutzte. Die Wetterbedingungen verschlechterten sich weiter, was den Spielern auf dem Platz einiges abverlangte. In der 85. Minute wurde das Spiel durch strömenden Regen und ein aufziehendes Gewitter zusätzlich erschwert.

In der Schlussphase sicherten sich die Hausherren endgültig den Sieg. In der 89. Minute wurde Penz im Strafraum gefoult, was zu einem Elfmeter führte. Der Gefoulte trat an und verwandelte souverän zum 3:1-Endstand. Mit diesem Treffer besiegelte er nicht nur den Sieg, sondern auch den Meistertitel für Bad Mitterndorf II. Die Bad Mitterndorfer feierten ausgelassen ihren verdienten Erfolg und den damit verbundenen Aufstieg in die Gebietsliga Enns.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Andi Bar (83600 Bonuspunkte)

1. Klasse Enns: Bad Mitterndorf II : SV Hall - 3:1 (1:0)

91 Daniel Penz 3:1

68 Andreas Pliem 2:1

67 Michael Limmer 1:1

14 Sebastian Seebacher 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Andi Bar mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.