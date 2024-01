Dreikampf um den Titel - die 1.Klasse Mitte Graz A wird im Frühjahr Spannung bieten

Details Freitag, 26. Januar 2024 16:38

Der Weg in die Gebietsliga Mitte ist heuer ein besonders harter. Die 1.Klasse Mitte A bietet nämlich drei Vereine, die sich in ihrer Leistung deutlich vom Rest der Liga abheben. So kommt es, dass der Tabellendritte Stattegg gerade zwei Spiele verloren hat und damit schon fünf Punkte hinter dem Herbstmeister Graz United platziert ist. Dazwischen ist St.Radegund auf dem zweiten Platz - nachdem man nur ein einziges Spiel im Herbst verloren hat.

Graz United hält nach dem Herbst bei 36 von 39 möglichen Punkten, lediglich ein Spiel verlor der umtriebige und junge Verein in der Hinrunde. Dies war gleich das erste Spiel der Serie und man ging mit einer 0:1 Niederlage vom Platz - dann gebann die Erfolgsserie des Teams von Trainer Ibrahim Bingöl. Im Selbstverständnis des Vereins, der von Obmann Dardan Shabanhaxhaj geführt wird, soll dies auch so bleiben. Der Aufstieg, zwei Jahre nach Gründung des Vereins in die Gebietsliga ist das erklärte Ziel.

Hier finden Sie einen Bericht über den ehemaligen Sturm Graz Spieler Shabanhaxhaj, der in dieser Woche von Mura nach Kasan gewechselt ist.

Nur ein Spiel verlor das Team aus dem Schöcklland im Herbst - St.Radegund ist ein Aufstiegsfavorit

Showdown in der letzten Runde

GSV St.Radegund hatte im Herbst die ersten zwöf Spiele gewonnen. In der letzten Runde kam es zum Showdown für das Team von Trainer Markus Fiedler. Die Serie von der Schöckl - Mannschaft seit dem Saisonbeginn ist dabei gerissen. Die Gäste verloren gegen Graz United mit 0:2 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Graz United die Nase vorn.

Es ging robust zu auf dem Platz und man schenkte sich vor 300 Zuschauern nichts. United zeigte sich wie so oft in den letzten Wochen effektiv. Diese Effektivität könnte am Ende der Saison den Ausschlag für den Meistertitel sein. Eventuell gibt es ja im Sommer ein Endspiel um die Meisterschaft.

Prunkstück von Graz United ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Graz United scheint einfach niemand stoppen zu können.

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 34 Punkte auf das Konto von GSV St. Radegund und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt St. Radegund den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A. Am 16.03.2024 empfängt Graz United dann im nächsten Spiel FK Austria ASV Puch Graz, während GSV St. Radegund einen Tag zuvor bei der Reserve von USV A-TEC OFNER Kainbach antritt.

Stattegg lebt vom Zusammenhalt und dem Spirit im Team

Bei Stattegg ist der Star auf der Bank

Im Herbst vermeldete der FC Stattegg einen Trainerwechsel und der hatte es in sich. Helmut Reiber übernahm das Team und wird nun weiter hart daran arbeiten, das Team in den Aufstiegskampf zu führen. Es ist durchwegs möglich, dass dieses Team der lachende Dritte im Kampf der beiden Favoriten ist.

Was mit der Truppe möglich ist, zeigte man in Puch, wo man das beste Spiel der Saison absolvierte. Mit dem souveränen 7:1 Sieg festigte FC Stattegg Ende Oktober die dritte Tabellenposition. Offensiv sticht Stattegg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 49 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Insgesamt reklamiert FC Stattegg zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Trainer Reiber scheint das Team tatsächlich auf eine neue Stufe zu bringen.

Man startet am 16.03.24 gegen Gratwein in die neue Saison.

Bericht Florian Kober