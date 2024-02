GSV St.Radegund geht optimistisch in die Rückrunde

Details Freitag, 09. Februar 2024 14:54

Der GSV St.Radegund hat in der Herbstrunde nur ein einziges Spiel verloren - am letzten Spieltag verlor man beim Herbstmeister Graz United mit 0:2. In der Winterpause verlor man mit mit Maxi Gangl, Maximilian Descovich-Jentsch und Sven Gamper drei Stammspieler, die nun nicht mehr zur Verfügung stehen. Dafür verstärkte man sich im Tor und einige verletzte Spieler kehrten ins Training zurück. Im Frühjahr möchte man weiter um den Aufstieg aus der 1.Klasse Mitte in die Gebietsliga kämpfen.

Man möchte im Schöcklland weiterhin feiern und in die Gebietsliga aufsteigen!

Die Schöcklland - Elf konnte mit Robert Babic von Gratwein einen sehr guten Tormann engagieren und mit Justin Geigl aus Knittelfeld einen neuen Flügelspieler. Zudem hat man einige vertragslose Trainingsgäste auf dem Sportplatz. Es wird sich zeigen, ob darunter mögliche Verstärkungen zu finden sind.

Trainer Markus Fiedler

"Die Breite, in der wir aufgestellt sind, stimmt mich positiv. Leider haben wir aber auch Stammspieler, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen.

Am 22.2. geht es ins Trainingslager nach Rovinj und wir sind mit großer Freude in der Vorbereitung!"

In der Winterpause erreichtete man eine neue Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz - man arbeitet intensiv in St.Radegund

So beginnt der Dreikampf in der Liga im März

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 34 Punkte auf das Konto von GSV St. Radegund und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt St. Radegund den besten Angriff der 1. Klasse Mitte A. Am 16.03.2024 empfängt Graz United dann im nächsten Spiel FK Austria ASV Puch Graz, während GSV St. Radegund einen Tag zuvor bei der Reserve von USV A-TEC OFNER Kainbach antritt. Stattegg startet ebenso am 16.03.24 gegen Gratwein in die neue Saison.

Bericht Florian Kober