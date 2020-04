SemriacherHaltenZamm: Geisterspiel gegen FC Covid-19!

Die Ziehung des Gewinnspiels erfolgt am 11. Juli

Für die Semriacher ist das aber kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Gilt es doch als eines der weiteren Projekte, die Umkleidekabinen zu renovieren. Um dieses Ziel zu realisieren setzt die Sportunion auf die Unterstützung seiner Fans. Mit dem Kauf eines Geisterspiel-Tickets wird der Verein und der Nachwuchs zu 60% unterstützt. Die restlichen 40% werden im Zuge eines Gewinnspiels unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Ziehung des Gewinnspiels erfolgt am Samstag, 11.07.2020 - der/die GewinnerIn wird schriftlich per Mail verständigt & auf Facebook präsentiert. So unterstützt du mit dem Kauf des Tickets die Sportunion Semriach und hast zudem auch die Chance auf 40% der Einnahmen durch das Geisterspiel-Ticket!

Preis eines Tickets: 5,50 Euro

by: Ligaportal/Roo