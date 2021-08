Halbes Dutzend: Für Gratwein-Straßengel II gibt es bei Frohnleiten II nichts zu holen

Details Montag, 09. August 2021 07:00

Die Reserve von SV Gratwein-Strassengel kam gegen die Zweitvertretung von SV Frohnleiten MM Karton gleich mit 0:6 unter die Räder. Vom Start weg übten die Hausherren sehr viel Druck aus. Wonach die Treffer nur eine Frage der Zeit waren. Mal sehen welche Rolle Frohnleiten II diesmal einnehmen kann. Zumindest die Rolle als Zünglein an der Waage sollte man ihnen aber schon wieder zubilligen.

Der Platzherr hat alles unter Kontrolle

Gleich zu Spielbeginn traf SV Frohnleiten II zur frühen Führung (1.). Matthias Schlögl hatte es besonders eilig. Der Gastgeber baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Luca Riegler beförderte den Ball in der 29. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Frohnleiten II auf 2:0. Bevor es in die Pause ging, hatte der Gastgeber noch das 3:0 parat (45.). Die Heimischen gaben in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang gab es für die Wolbart-Mannen nichts zu erben. Das Spiel von Frohnleiten II war sehr geradlinig angelegt, wonach es den Gästen sehr schwer fiel etwas Konstruktives zu verbuchen. Nun war Noah Friedl dran, der gleich im Doppelpack traf. In der 51. und 70. Minute erhöhte der 19-jährige Angreifer den Spielstand auf 5:0. Aber damit waren die Würfel noch nicht gefallen bzw. war der Torhunger der Hausherren noch nicht gestillt. So sorgte Marco Heininger in der 73. Minute für den sehr deutlichen 6:0-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Thomas Piber, Trainer Frohnleiten II:

"Begünstigt vom Blitztreffer nach einer halben Minute ist es uns gelungen die Partie klar zu dominieren. Unser Saisonziel ist es wiederum die Kampfmannschaften zu ärgern bzw. nach Möglichkeit junge Spieler in die KM I (OLM) zu bringen."

1. Klasse Mitte A: SV Frohnleiten MM Karton II – SV Gratwein-Strassengel II, 6:0 (3:0)

1 Matthias Schloegl 1:0

29 Eigentor durch Luca Riegler 2:0

45 Matthias Schloegl 3:0

51 Noah Friedl 4:0

70 Noah Friedl 5:0

73 Marco Heininger 6:0

by: Ligaportal/Roo

