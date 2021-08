Voll angeschrieben: Kainbach-Hönigtal II zwingt die GAK U19 in die Knie

Details Samstag, 14. August 2021 10:00

Die Reserve von USV Kainbach-Hönigtal fügte dem GAK 1902 II/U19 am Freitag in der 1. Klasse Mitte A die bereits zweite Saisonniederlage bei und siegte mit 4:2. Demnach wird man die Heimischen wohl zu den stärkeren Teams in der Liga zählen müssen. Was dann die nächsten Spiele zeigen sollten. Aber die "Rotjacken" sollte man nicht frühzeitig abschreiben. Denn bei den beiden Niederlagen konnte man sich streckenweise hervorragend verkaufen.

Die Gäste geben eine 2:0-Führung aus der Hand

GAK 1902 II/U19 erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Benjamin Ramic (9.). Timon Jerey beförderte das Leder zum 1:2 von Kainbach-Hönigtal II in die Maschen (35.). In den letzten Minuten von Halbzeit eins traf erneut ein Gästespieler ins Tor - aber ins eigene. Daniel Brandl war der Unglücksschütze. Demnach ging es mit dem 2:2-Gleichstand in die Halbzeitpause.

Dem Gastgeber gelingt die Trendwende

Martin Fridum stellte die Weichen für Kainbach/H. II auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 3:2 zur Stelle war. Michael Tatschl brachte den Ball zum 4:2 zugunsten des Heimteams über die Linie (53.). GAK 1902 II/U19 hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein. So setzte es für die jungen GAK'ler nach der 0:1-Heimpleite gegen Stiwoll, erneut eine etwas unglückliche Niederlage. Was dann aber als Lehrgeld für den Liganeueinsteiger zu betrachten ist - Spielendstand: 4:2.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Kopf, Trainer Kainbach-Hönigtal II:

"Wir waren bei den Standarts nicht wachsam, was einen 0:2-Rückstand mit sich brachte. Dann aber hat die Mannschaft sehr viel Moral an den Tag gelegt und das Ding noch gedreht."

1. Klasse Mitte A: USV Kainbach-Hönigtal II – GAK 1902 II/U19, 4:2 (2:2)

5 Saleamlak Karlheinz Gigler 0:1

9 Benjamin Ramic 0:2

35 Timon Jerey 1:2

44 Eigentor durch Daniel Brandl 2:2

50 Martin Fridum 3:2

53 Michael Tatschl 4:2

by: Ligaportal/Roo

