Entgegen den Erwartungen: Frohnleiten II geigt mit im "Konzert der Großen"

Details Dienstag, 08. Februar 2022 19:36

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Mitte A, der USV Stiwoll. Erster Verfolger ist der SV Bridge Personal & Service Weinitzen, der mit vier Punkten Rückstand auf den Führenden, am 2. Tabellenplatz rangiert. Was gleichbedeutend damit ist, dass es noch zu einem heißen Kampf um den Titel kommen wird. Aber auch dem Drittplatzierten, dem SV Frohnleiten MM II, muss man, wie auch dem Vierten, dem GSV Wir:Zhaus St. Radegund, durchaus noch Außenseiterchancen einräumen. Ligaportal Steiermark Ist dabei die aktuelle Lage im steirischen Amateur-Fußball zu erkunden. Frohnleiten II-Trainer Thomas Piber stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Thomas Piber: "Mit der Herbstsaison sind wir natürlich sehr zufrieden. Es war nicht zu erwarten dass wir mit unserer jungen Mannschaft da vorne mitmischen."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Thomas Piber: "Mit der Offensive war ich sehr zufrieden, das Defensivverhalten der Mannschaft müssen wir noch verbessern."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Thomas Piber: "Abgänge gibt es keine, zwei Spieler kehren zum Verein zurück. Außerdem werden einige junge Spieler von der U16 hochgezogen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Thomas Piber: "Es besteht kein Handlungsbedarf, da wir junge talentierte Spieler in der U16 haben."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Piber: "Leider haben wir zwei Spieler die zurzeit verletzt ausfallen, ich hoffe das sie schnellstmöglich zurückkommen."

Der SV Frohnleiten II kann auf einen stark gespielten Herbst-Durchgang zurückblicken.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Thomas Piber: "Trainingsstart war am 24.01.2022."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Thomas Piber: "So lange als möglich vorne dabei zu bleiben und die jungen Spieler weiter zu entwickeln."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Thomas Piber: "Der Großteil der Mannschaft ist geimpft, der Rest ist genesen. Außerdem testen wir uns zusätzlich zweimal die Woche."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Thomas Piber: "Stiwoll, Weinitzen und Semriach."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Thomas Piber: "Ich glaube schon, dass das ÖFB-Team die Playoffspiele gewinnt und bei der WM in Katar dabei ist."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Thomas Piber: "Ganz klar - Erling Haaland."

Bild: SV Frohnleiten

© Robert Tafeit