Glasklare Sache: Frohnleiten II fährt mit Young Talents/Deutschfeistritz Schlitten

Details Sonntag, 27. März 2022 16:37

Die Reserve von SV Frohnleiten MM Karton kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Damit wurde die Heimmannschaft der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war mit einem 6:0 ganz zugunsten von SV Frohnleiten II gelaufen.

Die Gäste haben nichts zu vermelden

Matteo Kraxner brachte Frohnleiten II in der 14. Minute in Front. Dominik Babic versenkte die Kugel zum 2:0 für SV Frohnleiten MM Karton II (35.). Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Kraxner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (38.). Die Überlegenheit von SV Frohnleiten II spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Die Gäste stehen auf verlorenen Posten. Gegen den Einfallsreichtum von Frohnleiten II war wahrlich kein Kraut gewachsen für die Glawogger-Schützlinge.

Frohnleiten II legt noch vier Treffer drauf

Mit dem 4:0 durch Leon Wallitsch schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Frohnleiten II einen sicheren Sieger zu haben. Stefan Gruber erzielte in der 69. Minute den Ehrentreffer für die Zweitvertretung von Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz. Kraxner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für SV Frohnleiten MM Karton II (80.). Wischan Abzotov gelang ein Doppelpack (87./89.), mit dem er das Ergebnis auf 7:1 hochschraubte. Schlussendlich setzte sich SV Frohnleiten II mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Young Talents/Deutschfeistritz II festigte Frohnleiten II den zweiten Tabellenplatz. SV Frohnleiten MM Karton II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 56 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Frohnleiten II. Frohnleiten II knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Frohnleiten MM Karton II elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. SV Frohnleiten II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II klar erkennbar, sodass bereits 90 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Nach der klaren Pleite gegen Frohnleiten II steht Young Talents/Deutschfeistritz II mit dem Rücken zur Wand. Mit nur elf Treffern stellt Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mitte A. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Young Talents/Deutschfeistritz II, sodass man lediglich einen Punkt holte.

Am nächsten Samstag reist SV Frohnleiten MM Karton II zu FC Stattegg, zeitgleich empfängt Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II SV Gratwein-Strassengel II.

Startformationen:

Frohnleiten: Markus Nömayer, Michael Neuhold, Tobias Harrer, Leon Wallitsch, Dominik Babic, Karl Robitsch, Matteo Kraxner, Mohamed Omar, Paul Petrischek, Matthias Schlögl, Noah Friedl (K)

Deutschfeistritz: Benjamin Untersteiner, Daniel Habernig (K), Moritz Ebner, Brendan Blaschek, Tobias Helmut Martinelli, Matteo Hager, Christoph Linhofer, Stefan Gruber, Fabian Schabauer, Jan-Lenny Lopicic, Matthias Viet



Franz Feldgrill Stadion, 60 Zuseher, SR: Ibrahim Adel

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: SV Frohnleiten MM Karton II – Young Talents GU Nord/Deutschfeistritz II, 7:1 (3:0)

89 Wischan Abzotov 7:1

87 Wischan Abzotov 6:1

80 Matteo Kraxner 5:1

69 Stefan Gruber 4:1

47 Leon Wallitsch 4:0

38 Matteo Kraxner 3:0

35 Dominik Babic 2:0

14 Matteo Kraxner 1:0