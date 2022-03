Voll abgeräumt: Leader Stiwoll verpasst Puch Graz gleich neun Stück

Details Sonntag, 27. März 2022 15:03

Der USV Stiwoll führte Austria ASV Puch nach allen Regeln der Kunst mit 9:2 vor. An der Favoritenstellung ließ Stiwoll keine Zweifel aufkommen und trug gegen Austria Puch einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte USV Raika Stiwoll mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Das Stiwoller Werkl läuft wie geschmiert

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Sergio Riedl aufhorchen (2./14.). Lukas Weber überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den Tabellenführer (22.). Stiwoll gelang in der 24. Spielminute der vierten Tagestreffer. Markus Faschingbauer schoss die Kugel zum 1:4 für FK Austria ASV Puch Graz über die Linie (33.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Pascal Neger das 5:1 für USV Raika Stiwoll (43.). Zur Halbzeit blickte USV Stiwoll auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Puch Graz steht völlig auf verlorenen Posten

Stiwoll zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Weber (62.), Matthias Krienzer (67./80.) und Paul Prettenthaler (78.) vier weitere Treffer. Schlussendlich setzte sich USV Raika Stiwoll mit neun Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde. Das war dann schon einmal eine eindrucksvolle Stiwoller Machtdemonstration. Wenngleich es auch für ein 9:2, Weber traf in der 86. Minute noch ins eigene Tor, nun mal nur drei Punkte gibt. In der nächste Runde kommt nun der Dritte Weinitzen zum Kräftemessen nach Stiwoll.

Die Abstiegssorgen von Austria ASV Puch sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Not von Austria Puch wird immer größer. Gegen USV Stiwoll verlor FK Austria ASV Puch Graz bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Stiwoll 39 Zähler zu Buche. 63 Tore – mehr Treffer als USV Raika Stiwoll erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Mitte A. Zuletzt lief es erfreulich für USV Stiwoll, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Freitag tritt Austria ASV Puch bei der Reserve von USV Kainbach-Hönigtal an, während Stiwoll zwei Tage später SV Weinitzen empfängt.

Startformationen:

Austria Asv Puch: Martin Raggl - Ahmad Mirzad, Furkan Demirarslan, Sascha Medwed (K), Azezullah Rahimi - Shahir Ahmad Azizi, Mustafa Begzad, Markus Faschingbauer - Marcel Materer, Alexandru-Mihai Tabacu, Walid Sedighi

Stiwoll: Lukas Stoimaier, Martin Lackner, Christoph Marchel, Pascal Neger, Fabio Königshofer, Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Leon Krienzer, Markus Kraxner, Sergio Riedl, Matthias Krienzer (K)



Sportplatz Austria Puch, 60 Zuseher, SR: Manfred Tieber

© Robert Tafeit

1. Klasse Mitte A: FK Austria ASV Puch Graz – USV Raika Stiwoll, 2:9 (1:5)

86 Eigentor durch Lukas Weber 2:9

80 Matthias Krienzer 1:9

78 Paul Prettenthaler 1:8

67 Matthias Krienzer 1:7

62 Lukas Weber 1:6

43 Pascal Neger 1:5

33 Markus Faschingbauer 1:4

24 Fabio Koenigshofer 0:4

22 Lukas Weber 0:3

14 Sergio Riedl 0:2

2 Sergio Riedl 0:1